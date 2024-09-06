وزارة الصحة تزود الحسكة بـ 17 طناً من الأدوية

تشرين – خليل اقطيني:

تسلمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة اليوم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن الشحنة مقدمة من وزارة الصحة، وتم نقلها إلى المحافظة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و تضم 17 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تتكون من كميات من الأدوية المضادة للالتهابات وسيرومات وحمض للكلية الصناعية، يتكون من مجموعة من الأيونات، بالإضافة إلى الجلوكوز، تستخدم لتصنيع سائل غسيل الكلى الجاهز للاستخدام، عن طريق خلط الأيونات بواسطة آلة غسيل الكلى، ليصبح تركيزها مماثلاً لتركيزها الطبيعي في الدم.

وأوضح خلف أن هذا الحمض غالباً ما يستخدم في إزالة المواد السامة الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي للنيتروجين، والتي يتم التخلص منها في الجسم عبر الكلى. وكذلك للمساعدة في تنظيم مستويات سوائل، وكهارل، وأحماض الجسم، حيث يسبب الغلوكوز رفع “أسمولية” هذه المحاليل مقارنة مع البلازما، الأمر الذي يخلق تدرجاً تناضحياً يسهل عملية إزالة السوائل من البلازما إلى المحلول، كما يعتبر مصدراً للتعويض عن الجفاف الذي يلاحظ في مرضى الفشل الكلوي المزمن، وغيرها من الحالات التي تسبب الجفاف الحاد.

مضيفاً :إن محلول الغسيل الكلوي يُستخدم للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي مزمن. ولمساعدة الكلى في تصنيع البول، ولتخليص الدم من الشوائب والسموم، والسوائل الزائدة.إضافة إلى معالجة احتباس الماء الشديد، وتسمم المخدرات. واضطراب مستويات الكهارل في الجسم من خلال العمل على معادلة هذه الكهارل، مثل البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والمغنسيوم. وتحقيق التوازن الحمضي القاعدي، والتحكم في مستويات الكالسيوم في الدم لدى مرضى الفشل الكلوي الذين يتلقون الأدوية رابطة الفوسفات التي تحتوي على الكالسيوم أو المغنيسيوم.

ووجه خلف الشكر لمنظمة الصحة العالمية لمساعدتها في نقل هذه الأدوية من العاصمة دمشق إلى محافظة الحسكة.

مؤكداً أنّ مديرية الصحة ستقوم بتوزيع هذه الأدوية والمستلزمات الطبية على قسم الكلية الصناعية والمراكز الصحية التابعة لها في مختلف مناطق المحافظة لوضعها في خدمة مراجعيها من السكان.

وأشار خلف إلى أن وزارة الصحة سبق أن زودت مديرية الصحة في محافظة الحسكة في مطلع نيسان الماضي بـ 20 طناً من مختلف صنوف الأدوية والمستلزمات الصحية، مثل أدوية السل والحمى المالطية ومضادات حيوية ومميعات الدم ولقاح داء الكلب والعامل الثامن ومسكنات للأطفال والبالغين. بالإضافة إلى الحليب العلاجي لحالات سوء التغذية الحاد الشديد. كما زودت الوزارة المديرية في منتصف شباط الماضي بشحنة تتضمن أدوية نوعية لمعالجة التدرّن والحمى المالطية والداء السكري، إضافة إلى لقاحات ومصول داء الكلب وغير ذلك، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.