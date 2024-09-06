للوقاية من أمراض شائعة يجب اتباع عادات نمط حياة صحية

تشرين:

بإمكاننا تجنب العديد من الأمراض الخطرة عند اتباع عادات نمط حياة صحية.

وتقول الكاتبة هيلين ليروي، في تقرير نشره موقع «برس سانتي» الفرنسي: إن الوقاية خير من العلاج ففي بعض الأحيان، يسمح النظام الغذائي الجيد وعادات نمط الحياة الجيدة بهذه الوقاية بالتالي، سنتعرف على كيفية تجنب أكثر خمسة أمراض فتكاً حول العالم وكيفية الوقاية منها.

السكتة الدماغية

تعتبر السكتات الدماغية واحدة من الأمراض التي تؤدي لعدد كبير من الوفيات في جميع أنحاء العالم يحدث هذا المرض بسبب انسداد أو تمزق الأوعية الدموية التي يتمثل دورها في تغذية الدماغ سيؤدي هذا الانسداد بعد ذلك إلى انخفاض إمدادات الأوكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ بالتالي، للوقاية من السكتة الدماغية، فيجب التوقف عن التدخين، واعتماد نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، ومراقبة مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

سرطان الرئة

بالإضافة إلى الأمراض المنقولة جنسياً والسل، تعتبر الأمراض غير المعدية الأخرى من بين أخطر الأمراض القاتلة في جميع أنحاء العالم هذا هو الحال مع سرطان الرئة، الذي لا يتوقف عن حصد المزيد من الأرواح كل عام يُعتبر هذا النوع من السرطان واسع الانتشار عبر العالم وعادة ما يكون لدى الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان معدل بقاء منخفض لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، فهنا يجب التوقف عن التدخين، وتجنب الخروج عندما يكون الهواء ملوثاً جداً، خاصة إذا كان الجهازالتنفسي هشاً ونعاني بالفعل من أمراض تنفسية، وارتداء قناع مناسب، ويجب أن نمارس نشاطاً بدنيّاً خفيفاً كل يوم من خلال ممارسة الجسم للرياضة بشكل معتدل، فيمكننا تعزيز الأوكسجين فيه، بالإضافة إلى تناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات، فهي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على الوقاية من سرطان الرئة.

سرطان القولون

للوقاية من سرطان القولون يجب أن نقلل من استهلاكك للحوم الحمراء، والابتعاد عن الكحول، وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، والتوقف عن التدخين، وإجراء كشف مبكر.

مرض الكلى

كثيراً ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى بالفعل من مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم وهناك نصائح لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، لا بد من اتباع نظام غذائي مفيد لصحة الكلى وهذا يعني أننا بحاجة إلى تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والأسماك والدواجن مع تقليل تناول الملح، وفحص نسبة السكر في الدم بانتظام، وهو أحد عوامل الخطر لأمراض الكلى.

أمراض الإسهال

يفقد أكثر من 2.46 مليون شخص حياتهم كل عام بسبب أمراض الإسهال ويؤثر بشكل رئيسي على الأطفال دون سن الخامسة وهي تتجلى في حدوث جفاف كبير للغاية وفقدان شديد للأملاح المعدنية.

وتعتبر أمراض الإسهال من أكثر الأمراض شيوعاً، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات «الإسهال المعدي، وإسهال المسافر، والإسهال المرتبط بتناول المضادات الحيوية» وللوقاية من هذه الأنواع من الإسهال، يجب غسل اليدين بالصابون بشكل متكرر، وشرب فقط الماء الذي تعرف مصدره، وللمسافر عليه شرب الماء مباشرة من الزجاجة، وعدم اختيار منتجات الألبان المبسترة، وعدم تناول الأطعمة المنتهية الصلاحية، وعدم مخالطة الشخص المريض لأن الفيروس شديد العدوى، ويجب عدم تناول المضادات الحيوية إلا عند الضرورة القصوى واتباع تعليمات الطبيب بدقة حول تناول المضادات الحيوية في مدة العلاج والجرعة.

عند السفر يجب تناول فقط الفاكهة المقشرة والتأكد من أن الشاي والقهوة مصنوعان من الماء المغلي.