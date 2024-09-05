كاراكاس: الصهيونية في فنزويلا لن تمر.. والإسرائيليون مجرمو حرب وقتلة أطفال
تشرين:
هاجم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في تصريحات اليوم، كيان الاحتلال الإسرائيلي وحكومته، واصفاً هذا الكيان بالفاشي والمجرم وقاتل الأطفال، رداً على انتقاد «إسرائيل» إصدار مذكرة توقيف بحق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة والمدعوم من الغرب غونزاليس.
وقال إيفان خيل: إنّ أولئك- الذين ينفذون أكبر عملية إبادة جماعية عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية- مجرمي الحرب، و قتلة الأطفال والنساء والمجرمين الدوليين، يدعمون المجرمين الفاشيين في فنزويلا، مضيفاً: الفنزويليون يعلمون أنّ الصهاينة يدعمون اليمين المتطرف الفنزويلي، ويموّلونه ويدربونه على ممارساته العنيفة، وسنهزمهم، فلن يعودوا.
وختم وزير الخارجية الفنزويلية تصريحاته الشديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالقول: إنّ الصهيونية في فنزويلا لن تمر، ها نحن إنسانيون ونكره حقدها ودناءتها.
وفي سياق متصل، هاجم إيفان خيل الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، بعد تصريحات معادية لفنزويلا، قائلاً : من المثير للسخرية أن دانييل نوبوا، الذي تعاني بلاده من الجريمة والخراب وعدم القدرة على الحكم، يجرؤ على انتقاد فنزويلا وتقديم طلب زائف ولا معنى له إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أنّ نوبوا يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار المنطقة، وهو الذي يجب أن يمثل أمام مجلس الأمن الدولي وتمثل حكومته خطراً على جيرانها، حيث تعاني أمته من الفوضى وقيادته خاضعة للمصالح الأجنبية.
واعتبر أنه بينما تنهار الإكوادور تحت إدارتها الكارثية، فإنها تسعى إلى صرف الانتباه عن طريق مهاجمة فنزويلا، منبهاً إلى أنّ شعب فنزويلا يحكم هنا، وليس دمى القوى الأجنبية.. فنزويلا تحترم نفسها.
والشهر الماضي، أشار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى أنّ اليمين المتطرف في فنزويلا مدعوم وممول من الصهيونية العالمية، مؤكداً الدور الصهيوني صاحب “التأثير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي” في الوقوف خلف محاولة الانقلاب التي تجري في بلاده.
وقال، مجدداً موقفه تجاه القضية الفلسطينية: إنّ فنزويلا ستكون دائماً مع فلسطين، معلناً إدانته الإبادة الجماعية الأفظع منذ زمن هتلر، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ودعمه القضايا العربية والمسلمة، التي ستنتصر عاجلاً أم آجلاً، وسيخرج الأمل والقوة والحق بالحياة من رحم المعاناة.