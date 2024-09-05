كاراكاس: الصهيونية في فنزويلا لن تمر.. والإسرائيليون مجرمو حرب وقتلة أطفال

تشرين:

هاجم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في تصريحات اليوم، كيان الاحتلال الإسرائيلي ‏وحكومته، واصفاً هذا الكيان بالفاشي والمجرم وقاتل الأطفال، رداً على انتقاد «إسرائيل» ‏إصدار مذكرة توقيف بحق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة والمدعوم من الغرب ‏غونزاليس.‏

وقال إيفان خيل: إنّ أولئك- الذين ينفذون أكبر عملية إبادة جماعية عرفتها منذ الحرب العالمية ‏الثانية- مجرمي الحرب، و قتلة الأطفال والنساء والمجرمين الدوليين، يدعمون المجرمين ‏الفاشيين في فنزويلا، مضيفاً: الفنزويليون يعلمون أنّ الصهاينة يدعمون اليمين المتطرف ‏الفنزويلي، ويموّلونه ويدربونه على ممارساته العنيفة، وسنهزمهم، فلن يعودوا.‏

وختم وزير الخارجية الفنزويلية تصريحاته الشديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالقول: إنّ ‏الصهيونية في فنزويلا لن تمر، ها نحن إنسانيون ونكره حقدها ودناءتها.‏

وفي سياق متصل، هاجم إيفان خيل الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا، بعد تصريحات معادية ‏لفنزويلا، قائلاً : من المثير للسخرية أن دانييل نوبوا، الذي تعاني بلاده من الجريمة والخراب ‏وعدم القدرة على الحكم، يجرؤ على انتقاد فنزويلا وتقديم طلب زائف ولا معنى له إلى مجلس ‏الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أنّ نوبوا يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار المنطقة، وهو الذي ‏يجب أن يمثل أمام مجلس الأمن الدولي وتمثل حكومته خطراً على جيرانها، حيث تعاني أمته ‏من الفوضى وقيادته خاضعة للمصالح الأجنبية.‏

واعتبر أنه بينما تنهار الإكوادور تحت إدارتها الكارثية، فإنها تسعى إلى صرف الانتباه عن ‏طريق مهاجمة فنزويلا، منبهاً إلى أنّ شعب فنزويلا يحكم هنا، وليس دمى القوى الأجنبية.. ‏فنزويلا تحترم نفسها.‏

والشهر الماضي، أشار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى أنّ اليمين المتطرف في ‏فنزويلا مدعوم وممول من الصهيونية العالمية، مؤكداً الدور الصهيوني صاحب “التأثير في ‏وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي” في الوقوف خلف محاولة الانقلاب التي تجري ‏في بلاده.‏

وقال، مجدداً موقفه تجاه القضية الفلسطينية: إنّ فنزويلا ستكون دائماً مع فلسطين، معلناً إدانته ‏الإبادة الجماعية الأفظع منذ زمن هتلر، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ودعمه القضايا ‏العربية والمسلمة، التي ستنتصر عاجلاً أم آجلاً، وسيخرج الأمل والقوة والحق بالحياة من رحم ‏المعاناة.‏