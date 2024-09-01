وجوه واعدة في اختتام بطولة السباحة في طرطوس 

طرطوس – أحمد بلال:

استضاف المسبح الصيفي في نادي مصفاة بانياس الرياضي بطولة المحافظة للسباحة وسط مشاركة 75 سباحاً وسباحة مثلوا أندية مصفاة بانياس والمحطة الحرارية وشرطة طرطوس ومشاركة جيدة للمدارس الرياضية.

رئيسة اللجنة الفنية لرياضة السباحة في طرطوس زينة الشيباني أكدت لـ(تشرين) أن سباحي المحافظة حققوا نتائج رقمية جيدة جداً، وأثبتوا أنفسهم في جميع البطولات التي لم تشهد غياب منتخب طرطوس عن منافساتها الرياضية، رغم غياب أهم المقومات الرئيسة للنجاح التي تتمثل في وجود المسبح الشتوي ودوره المهم جداً في استمرار التمارين خلال فصل الشتاء، وبالتالي المحافظة على اللياقة البدنية لهؤلاء السباحين طيلة العام.

ولفتت الشيباني أن هناك استحقاقات قادمة وتحديات مهمة منتظرة من خلال مشاركة سباحي منتخب طرطوس في بطولة التجديف والسباحة والجيت اسكي من بوابة بطولة سيرتيل الدولية التي تنطلق منافساتها في الثاني من أيلول، إضافة إلى مشاركتهم في بطولة الجمهورية للأشبال والناشئين في الرابع عشر والسابع عشر من أيلول ومشاركتهم في الثامن عشر في بطولة الجمهورية للشباب والشابات التي تستضيفها محافظة حلب.

بدوره أكد مدرب السباحة في نادي مصفاة بانياس علي اسماعيل أن بطولة المحافظة كانت من أكثر البطولات جمالية من حيث التنظيم والتحكيم، إذ حققت نجاحها على كل الصعد، وتميزت بالمنافسة الرياضية الشديدة، وفي ظل هذا التنافس الرياضي الشريف استطاع أشبال السباحة في نادي مصفاة بانياس التتويج بالمركز الأول في سباق الفراشة لمسافة 50 م ونالوا المركزين الثالث والرابع في سباق 50 م و100 م حرة.

وكشف اسماعيل أن فئة الشبلات نلن المركزين الثالث والرابع في سباق 50 م و100 م حرة، وتقلد ناشئو النادي المركز الأول في سباق 100 م حرة وسباق 100 م و200 م سباق صدر، وكما حازوا المركز الأول أيضاً في سباق الفراشة وسباق منوع لمسافة 100م، وتوجوا بالمركز الثاني في سباق 100 م حرة .

وبين اسماعيل أن فئة الشابات لم تغب عن أجواء البطولة، إذ تمكنت من التتويج بالمركز الأول لمسافة 200 م سباق منوع بعد أداء رائع لفت جميع المتابعين.

وفي سياق متصل أعرب مدرب السباحة في مدرسة القروش علي عمران أن النتائج الرقمية المسجلة كانت جيدة، وعزا ذلك للتطور المهاري السريع والمستوى الثابت لدى أغلب السباحين.

وأشار عمران إلى أن بعثة فريقه المكون من 9 سباحين حصدوا 15 ميدالية، بينها 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية.