قائمة منتخب النسور بقيادة خوسيه لانا لوديتي موريشيوس والهند

تشرين- إبراهيم النمر:

كنا ندرك جميعاً الأسماء التي سيعتمد عليها المدير الفني لمنتخبنا الأول بكرة القدم الإسباني خوسيه لانا قائمة المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي موريشيوس والهند الوديتين، في 6 و9 الشهر الحالي وهي الأسماء نفسها التي أملاها عليه اتحاد الكرة من تحت قبة الفيحاء.

بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ستغادر العاصمة السورية دمشق وتتوجه نحو مدينة حيدر آباد الهندية في يوم 3 من شهر أيلول الحالي لخوض مباراتين وديتين.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرض عدداً من الفيديوهات من مباريات منتخبنا الأخيرة وقائمة تضم 50 لاعباً على المدرب الإسباني خلال المفاوضات معه.

اعتذارات

وقد اعتذر عن التواجد مع المنتخب في فترة التوقف الدولية الحالية كل من: توبياس القاضي- عبد الرحمن ويس- إيزاكيل العم- خليل الياس- بلال حلبوني- عمر السومة (لأسباب متعددة)؛ سيمون أمين (بسبب الإصابة) عمار رمضان (لعدم جاهزيته البدنية بعد العودة من الإصابة)..

هذه الأسماء نفسها التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي المقربة من اتحاد كرة القدم قبل صدورها، وكنت على ثقة باستبعاد الهداف عمر خريبين لاعب الوحدة الإماراتي من القائمة بشكل نهائي، وعودة محمود المواسم من جديد بعد عدم الرضا عنه من قبل مدرب النسور السابق الأرجنتيني هيكتور كوبر ومن خلفه اتحاد الكرة والأهم أن الاعتماد واضح بشكل كلي كبير على المحترفين في الدوريات العالمية والذين لم يفلحوا في عمل أي بصمة تذكر خلال اللقاءات الرسمية السابقة لمنتخبنا الوطني الأول.

فالتجديد ربما سمة المرحلة القادمة تحت إشراف الإسباني خوسيه لانا مدرب الفئات العمرية الذي سيعتمد عليه اتحادنا الكروي في المرحلة القادمة.

يشار أخيراً إلى أن القائمة مؤلفة من أحمد مدنية واستيبان خليل والياس هدايا في حراسة المرمى وفي خط الدفاع كل من ثائر كروما وإيمليانو عمور وأيهم أوسو وعمرو ميداني وأحمد فقا وخالد كردغلي ومؤيد العجان ومؤيد الخولي ومحمد عثمان وألمار ابراهام ونوح شمعون وداليهو ايراندست وفي الهجوم علاء الدالي ومحمود الأسود ومحمد الحلاق ومصطفى عبداللطيف ومحمود مواس وبابلو صباغ.

الجديد ذكره أن الاتحاد السوري قبل أيام قليلة ماضية أعلن تعاقده مع الإسباني خوسيه لانا وأقام مؤتمراً صحفياً في قاعة اشبيلية في فندق الشيراتون بدمشق لتقديمه وكادره الفني المرافق الكادر المكون من:

خوانما مارتينيز محلل أداء وميغيل ماركس مدرب لياقة بدنية وفرناندو خواريز مدرب حراس مرمى وخورخي ألفاريز مساعد عام والمساعد والمترجم خالد غنيم.