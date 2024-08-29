تحديد شروط التقدم إلى مفاضلة معاهد إعداد المدرسين

دمشق- تشرين

أعلنت مديرية التأهيل والتدريب التربوي في وزارة التربية اليوم عن شروط التقدُّم إلى مفاضلة معاهد إعداد المدرسين بأقسامها “الرياضيات، العلوم، اللغة الفرنسية، اللغة الإنكليزية” في محافظات “دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء، حمص، حماة، حلب، طرطوس، اللاذقية، دير الزور، الحسكة” للعام الدراسي 2024/2025.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن التقدّم إلى المفاضلة يتم في مديريات التربية بالمحافظات اعتباراً من يوم الإثنين 2/9/2024 ولغاية يوم الخميس 12/9/2024.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب المتقدمين إلى قسمي اللغة الانكليزية واللغة الفرنسية سيخضعون لاختبار قبول في المكان الذي تحدده مديريات التربية يوم الأربعاء 18/9/2024 الساعة العاشرة صباحاً.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل لزيارة موقع الوزارة الالكتروني.