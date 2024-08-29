“إكثار البذار” في دير الزور توزّع ٢٥٤١ طناً من بذار القمح المعقم والمغربل للفلاحين

ديرالزور – مالك الجاسم:

بلغت الكميات المباعة من البذار المغربل والمعقم من القمح للفلاحين ٢٥٤١ طناً، وخلال حديثه لـ “تشرين” أكد مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في ديرالزور المهندس جهاد شعبان أنه تم التعاقد مع المزارعين على مساحة ١٣٣٠٠ دونم لإنتاج ٥٠٠٠ طن من بذار القمح المطابق للمواصفات المطلوبة.

وأضاف: كما بدأنا باستقبال بذار القطن من صنف ( دير ٢٢ ) ولكافة المراحل من أجل توزيعه على الفلاحين في الوقت المناسب.مبيناً أن لجان المؤسسة قامت بالكشف على حقول المزارعين المتعاقدين مع فرع المؤسسة ومتابعة أعمال الري والتسميد ومكافحة الأعشاب الضارة والآفات، ومنها فأر الحقل.