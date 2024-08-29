بكين تدعو واشنطن للعودة إلى السياسة العقلانية

تشرين:‏

دعا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يو شيا الولايات المتحدة إلى العودة إلى ‏سياسة عقلانية تجاه الصين، والعمل على تعزيز التفاعل والتبادل بين جيشي البلدين.‏

جاء ذلك خلال لقاء تشانغ يو شيا اليوم الخميس في بكين مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ‏جيك ساليفان، الذي نشره الحساب الرسمي له على شبكة التواصل الاجتماعي «»‏WeChat، ‏حيث شدد المسؤول العسكري الصيني على أن بكين تأمل في أن تتبع الولايات المتحدة والصين ‏طريق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة.‏

ووفقاً لتشانغ يو شيا، فإن قضية تايوان هي الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، والخط ‏الأحمر الرئيسي، الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين البلدين، مطالباً الولايات المتحدة بالتوقف ‏عن إمداد الجزيرة بالأسلحة.‏

وكان ساليفان قد قال لوزير الخارجية الصيني وانغ يي قبيل محادثاتهما، يوم أول أمس، إنّ ‏الولايات المتحدة والصين تعملان على ضمان عدم تحول المنافسة بينهما إلى صدام، فيما أفادت ‏البيانات الرسمية بأن الهدف من زيارة ساليفان التي تنتهي اليوم الخميس هو محاولة الحفاظ على ‏التواصل في العلاقات التي انهارت في الفترة من 2022-2023، وعادت فقط منذ عدة أشهر، ‏على أساس ما يسميه الطرفان الحفاظ على المسار العام للاحترام المتبادل والتعايش السلمي ‏المشترك والتعاون الذي يصب في مصلحة الطرفين، وعلى أساس احترام الولايات المتحدة لمبدأ ‌‏«الصين الواحدة»، وعدم دعم التيارات الانفصالية داخل تايوان.‏

وتأتي زيارة ساليفان كذلك في الوقت الذي يتعهد فيه المنافسان على مقعد الرئاسة الأمريكية في ‏انتخابات تشرين الثاني المقبل في الولايات المتحدة، كامالا هاريس ودونالد ترامب، بتنفيذ سياسات ‏صارمة تجاه الصين، فيما قال المتحدث باسم السفارة الصينية الأسبوع الماضي: إنّ الصين ‏تعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التعاون الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، على ‏خلفية إجراء تدريبات وإطلاق صواريخ دفاع جوي، وتخصيص حكومة الجزيرة 8.9 لبناء سبع ‏غواصات «ناروال» جديدة من إنتاجها الخاص خلال الفترة من 2025-2038، ومحاولة ‏السلطات في الجزيرة تغيير مزاج المجتمع برعاية رواية هبوط القوات الصينية على الجزيرة، ‏التي يستعد لها الجانبان، برغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أنّ تايوان جزء من الصين ‏ولن تكون دولة مستقلة أبداً.‏