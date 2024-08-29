مادورو يدعو لعدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية واحترام سيادتها

تشرين:

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه بعد شهر واحد من الانتصار على التيار الفاشي، ‏تعيش فنزويلا في سلام، موحدة كوطن.‏

وفي كلمة له أمام مؤيديه خلال تظاهرة داعمة، شدد مادورو على أنّ المعركة التي تخوضها ‏كاراكاس هي من أجل حقيقة الوطن، مشيراً إلى أنّهم حاولوا فرض خطاب الكراهية لتبرير ‏العنف والتعصب في البلاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ الحقيقة والمحبة لدى الغالبية العظمى ‏من الشعب الفنزويلي هما من انتصر. ‏

وأكد الرئيس الفنزويلي أنّ كل خطوة تتخذ هي من أجل الجميع، منوّهاً بأنّ شعب فنزويلا ‏يطلب المزيد من العمل، والمزيد من التغييرات، والتغلب على المشاكل الناجمة عن العقوبات، ‏مؤكداً أن بلاده تسير على هذا الطريق. ‏

وتابع في حديثه عن الفاشيين بالقول: إنهم يعيشون على الأكاذيب، ويعتقدون أنهم فوق القانون ‏والدستور، إنهم يعتقدون أن الحصول على دعم إمبراطورية الولايات المتحدة يكفي.‏

وتساءل مادورو أين إيلون ماسك بعد 30 يوماً؟ ليجيب بأنه تلقى ضربة قاضية من الشعب ‏الفنزويلي”، وبيّن أن التيار الفاشي وأتباعه حاولوا بالأمس تنفيذ هجوم على الكهرباء لكن فريق ‏كوربويليك ( شركة الكهرباء) اكتشف الهجوم في وقت قياسي وقام بإعادة الخدمة الكهربائية ‏في جميع أنحاء البلاد.‏

ودعا مادورو الفنزويليين للاتحاد من أجل بناء فنزويلا السلام، مطالباً العالم إلى عدم التدخل ‏في شؤون فنزويلا الداخلية وإلى احترام سيادتها.‏

وفي حديثه عن اليميني إدموندو غونزاليس قال: إنه يختبئ منذ شهر، وهو ينوي مغادرة البلاد، ‏متسائلاً: لماذا لم يحضر غونزاليس المؤتمر الوطني الانتخابي، ولماذا رفض التوقيع على ‏اتفاقية السلطة الانتخابية للاعتراف بنتائج 28 تموز، ولماذا تجاهل السلطة الانتخابية؟

يُشار إلى أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي ‏أعلنت مادورو رئيساً للبلاد، وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم ‏الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ‏

وكان مادورو قد أعلن أنّ الانقلاب الذي حاول الإرهابيون القيام به ضد فنزويلا بعد ‏الانتخابات، هو انقلاب من شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زرع التفرقة والكراهية، وتقف ‏خلفه عصابات إجرامية ومأجورة.‏

وكانت محكمة العدل العليا في فنزويلا، قد صدقت قبل أيام على نتائج الانتخابات الرئاسية في ‏البلاد، والتي أُجريت، في 28 تموز الماضي، وأدّت إلى إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس ‏مادورو، للفترة 2025-2031.‏