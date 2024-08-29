مادورو يدعو لعدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية واحترام سيادتها
تشرين:
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه بعد شهر واحد من الانتصار على التيار الفاشي، تعيش فنزويلا في سلام، موحدة كوطن.
وفي كلمة له أمام مؤيديه خلال تظاهرة داعمة، شدد مادورو على أنّ المعركة التي تخوضها كاراكاس هي من أجل حقيقة الوطن، مشيراً إلى أنّهم حاولوا فرض خطاب الكراهية لتبرير العنف والتعصب في البلاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ الحقيقة والمحبة لدى الغالبية العظمى من الشعب الفنزويلي هما من انتصر.
وأكد الرئيس الفنزويلي أنّ كل خطوة تتخذ هي من أجل الجميع، منوّهاً بأنّ شعب فنزويلا يطلب المزيد من العمل، والمزيد من التغييرات، والتغلب على المشاكل الناجمة عن العقوبات، مؤكداً أن بلاده تسير على هذا الطريق.
وتابع في حديثه عن الفاشيين بالقول: إنهم يعيشون على الأكاذيب، ويعتقدون أنهم فوق القانون والدستور، إنهم يعتقدون أن الحصول على دعم إمبراطورية الولايات المتحدة يكفي.
وتساءل مادورو أين إيلون ماسك بعد 30 يوماً؟ ليجيب بأنه تلقى ضربة قاضية من الشعب الفنزويلي”، وبيّن أن التيار الفاشي وأتباعه حاولوا بالأمس تنفيذ هجوم على الكهرباء لكن فريق كوربويليك ( شركة الكهرباء) اكتشف الهجوم في وقت قياسي وقام بإعادة الخدمة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا مادورو الفنزويليين للاتحاد من أجل بناء فنزويلا السلام، مطالباً العالم إلى عدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية وإلى احترام سيادتها.
وفي حديثه عن اليميني إدموندو غونزاليس قال: إنه يختبئ منذ شهر، وهو ينوي مغادرة البلاد، متسائلاً: لماذا لم يحضر غونزاليس المؤتمر الوطني الانتخابي، ولماذا رفض التوقيع على اتفاقية السلطة الانتخابية للاعتراف بنتائج 28 تموز، ولماذا تجاهل السلطة الانتخابية؟
يُشار إلى أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد، وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مادورو قد أعلن أنّ الانقلاب الذي حاول الإرهابيون القيام به ضد فنزويلا بعد الانتخابات، هو انقلاب من شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف زرع التفرقة والكراهية، وتقف خلفه عصابات إجرامية ومأجورة.
وكانت محكمة العدل العليا في فنزويلا، قد صدقت قبل أيام على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي أُجريت، في 28 تموز الماضي، وأدّت إلى إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، للفترة 2025-2031.