الـ«سي أي إيه» تقرّ بنجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تشرين:
أقرّ مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بنجاحات ميدانية عسكرية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاءت تصريحات ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لموقع «C-SPAN»، على هامش قمة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، قال فيها: إنّ القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كراسنوارميسك” الواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار كوهين، في حديثه، إلى أنّ الجيش الروسي ربما يكون قادراً على الاستيلاء على كراسنوارميسك.
على صعيد آخر، كشف كوهين عن إبلاغ النمسا بمعلومات ساعدت في إحباط هجوم خطط له تنظيم «داعش» الإرهابي على حفل ضم عشرات آلاف الأشخاص في فيينا.
وقال كوهين لصحيفة «نيويورك تايمز»: «المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الـ «سي أي إيه» أسهمت في إحباط مخطط لقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحفل الموسيقي للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في العاصمة فيينا».
وأشار كوهين إلى المعلومات المقدمة تحدثت عن 4 أفراد مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي وكانوا يخططون لتنفيذ الهجوم، مضيفاً: «كانوا يخططون لقتل عدد كبير من الناس، عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل، أنا متأكد من أن العديد من الأمريكيين بينهم… وتمكن النمساويون من تنفيذ الاعتقالات لأن الوكالة وشركاءنا في مجتمع الاستخبارات قدموا لهم هذه المعلومات».
وفي الوقت ذاته، لم يكشف كوهين عن أي معلومات حول كيفية علم وكالة المخابرات المركزية بالهجوم الوشيك.
وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض، أنّ الولايات المتحدة زودت النمسا بمعلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم كان سيستهدف حفلات للمغنية الأمريكية سويفت، وألغيت 3 حفلات كانت مقررة لسويفت في فيينا، بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه.