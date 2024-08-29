الـ«سي أي إيه» تقرّ بنجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تشرين:‏

أقرّ مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بنجاحات ميدانية عسكرية ‏للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.‏

وجاءت تصريحات ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لموقع «‏C-‎SPAN‏»، على هامش قمة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، قال فيها: إنّ القوات المسلحة ‏الروسية تتقدم بنجاح على محور كراسنوارميسك” الواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية.‏

وأشار كوهين، في حديثه، إلى أنّ الجيش الروسي ربما يكون قادراً على الاستيلاء على ‏كراسنوارميسك.‏

على صعيد آخر، كشف كوهين عن إبلاغ النمسا بمعلومات ساعدت في إحباط هجوم خطط له ‏تنظيم «داعش» الإرهابي على حفل ضم عشرات آلاف الأشخاص في فيينا.‏

وقال كوهين لصحيفة «نيويورك تايمز»: «المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الـ «سي أي إيه» ‏أسهمت في إحباط مخطط لقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحفل الموسيقي للمغنية ‏الأمريكية تايلور سويفت في العاصمة فيينا».‏

وأشار كوهين إلى المعلومات المقدمة تحدثت عن 4 أفراد مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي ‏وكانوا يخططون لتنفيذ الهجوم، مضيفاً: «كانوا يخططون لقتل عدد كبير من الناس، عشرات ‏الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل، أنا متأكد من أن العديد من الأمريكيين بينهم… وتمكن ‏النمساويون من تنفيذ الاعتقالات لأن الوكالة وشركاءنا في مجتمع الاستخبارات قدموا لهم هذه ‏المعلومات».‏

وفي الوقت ذاته، لم يكشف كوهين عن أي معلومات حول كيفية علم وكالة المخابرات المركزية ‏بالهجوم الوشيك.‏

وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض، أنّ الولايات المتحدة زودت النمسا بمعلومات استخبارية للمساعدة ‏في إحباط هجوم كان سيستهدف حفلات للمغنية الأمريكية سويفت، وألغيت 3 حفلات كانت مقررة ‏لسويفت في فيينا، بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه.‏