لتدخلها في شؤونها الداخلية.. هندوراس تنهي معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة

تشرين:‏

أعلنت هندوراس عن إنهاء معاهدة تسليم المجرمين الموقّعة بينها وبين الولايات المتحدة في 15 ‏كانون الثاني 1912.‏

وقالت المديرية العامة للشؤون القانونية والمعاهدات والاتفاقيات: إن هذا القرار اتّخذ استناداً إلى ‏الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية في المواد 1، 15 والفقرة 4 من المادة 245 «المحافظة ‏على السلام والأمن الداخلي للجمهورية ورد أي هجوم أو عدوان أجنبي» والفقرة 12 «توجيه ‏السياسة والعلاقات الدولية».‏

وعقب اتخاذ القرار شددت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو على أنّ تدخل الولايات المتحدة، ‏وكذلك نيتها توجيه سياسة هندوراس من خلال سفارتها وممثليها الآخرين، أمر لا يطاق.‏

وقالت: إنهم يهاجمون ويتجاهلون وينتهكون، من دون عقاب، مبادئ وممارسات القانون الدولي، التي ‏تعزز احترام سيادة الشعوب وتقرير مصيرها، وعدم التدخل والسلام العالمي.‏

وكانت هندوراس قد طالبت الولايات المتحدة أكثر من مرّة بالكف عن تدخلاتها في الشؤون ‏الداخلية للبلاد.‏