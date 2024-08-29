لتدخلها في شؤونها الداخلية.. هندوراس تنهي معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة
تشرين:
أعلنت هندوراس عن إنهاء معاهدة تسليم المجرمين الموقّعة بينها وبين الولايات المتحدة في 15 كانون الثاني 1912.
وقالت المديرية العامة للشؤون القانونية والمعاهدات والاتفاقيات: إن هذا القرار اتّخذ استناداً إلى الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية في المواد 1، 15 والفقرة 4 من المادة 245 «المحافظة على السلام والأمن الداخلي للجمهورية ورد أي هجوم أو عدوان أجنبي» والفقرة 12 «توجيه السياسة والعلاقات الدولية».
وعقب اتخاذ القرار شددت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو على أنّ تدخل الولايات المتحدة، وكذلك نيتها توجيه سياسة هندوراس من خلال سفارتها وممثليها الآخرين، أمر لا يطاق.
وقالت: إنهم يهاجمون ويتجاهلون وينتهكون، من دون عقاب، مبادئ وممارسات القانون الدولي، التي تعزز احترام سيادة الشعوب وتقرير مصيرها، وعدم التدخل والسلام العالمي.
وكانت هندوراس قد طالبت الولايات المتحدة أكثر من مرّة بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلاد.