4 ذهبيات وفضية حصيلة منتخبنا الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا بكرة الطاولة 

تشرين- حاتم شحادة:

توج منتخب سورية لكرة الطاولة للسيدات بلقب بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان وذلك بفئة السيدات وبفئات تحت /11و15و17/سنة بزوجي الإناث

ففي فئة السيدات نال منتخبنا لقب البطولة عب هند ظاظا ونايا سليمان بعد فوزهن بثلاث مباريات على الفرق المنافسة وهي الأردن صاحب الضيافة ولبنان وعلى المنتخب الفلسطيني و المنتخب القطري .

وفي فئة تحت 11 سنة توج منتخبنا بلقب هذه الفئة بعد فوز لين محمد أوغلي وراشيل محمد عبود في النهائي على الزوجي القطري.

كما أحرز منتخبنا لقب فئة 15سنة بعد فوز جولي ديوب وتاج موسى في النهائي على زوجي منتخب الأردن .

وظفر منتخبنا بذهبية فئة تحت 17 سنة بعد فوز هند ظاظا وإباء حلاق في النهائي على زوجي منتخب العراق.

كما نال منتخبنا المكون من سارة وسوف وحلا حمامة فضية فئة تحت ١٣ سنة.

ويشارك في هذه البطولة 220 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، حيث يتنافسون في جميع الفئات العمرية بما في ذلك الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، والأشبال الذكور والإناث.