التربية: ما يتم تداوله من إجراءات جديدة حول شهادة التعليم الأساسي غير دقيق

بينت وزارة التربية أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول مذكرة تتضمن اقتراح إجراءات للتخفيف من أعباء شهادة التعليم الأساسي “غير دقيق”، مؤكدة أن هناك مقترحاً قيد الدراسة، ولكن ليس بالشكل الذي تم تداوله عبر منصات التواصل.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم أن هناك مقترحاً قيد الدراسة في مجلس الوزراء يتعلق بورقة عمل حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي جرت مناقشتها مسبقاً خلال الورشة التي عقدت في الوزارة مع مديري التربية والموجهين الأولين والاختصاصيين وعدد من مديري المدارس العامة والخاصة وأولياء الأمور، مبينة أنه عند اعتماد أي قرار أو إجراء ستعلن عنه وزارة التربية مباشرة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على الأخبار الموثوقة من صفحتها الرسمية على الفيسبوك وموقعها الإلكتروني وقناة التربوية السورية.