آخر الأخبارمحليات

التربية: ما يتم تداوله من إجراءات جديدة حول شهادة التعليم الأساسي غير دقيق

بينت وزارة التربية أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول مذكرة تتضمن اقتراح إجراءات للتخفيف من أعباء شهادة التعليم الأساسي “غير دقيق”، مؤكدة أن هناك مقترحاً قيد الدراسة، ولكن ليس بالشكل الذي تم تداوله عبر منصات التواصل.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم أن هناك مقترحاً قيد الدراسة في مجلس الوزراء يتعلق بورقة عمل حول امتحانات شهادة التعليم الأساسي جرت مناقشتها مسبقاً خلال الورشة التي عقدت في الوزارة مع مديري التربية والموجهين الأولين والاختصاصيين وعدد من مديري المدارس العامة والخاصة وأولياء الأمور، مبينة أنه عند اعتماد أي قرار أو إجراء ستعلن عنه وزارة التربية مباشرة.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على الأخبار الموثوقة من صفحتها الرسمية على الفيسبوك وموقعها الإلكتروني وقناة التربوية السورية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

سورية تحذر: تصعيد الاحتلال جرائمه واعتداءاته على المنطقة يهدد بإشعالها وتفجيرها

آخر الأخبار

انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث «فرصة 2024» وتكريم المشاريع الفائزة

آخر الأخبار

التجارة الداخلية: الطريقة الإلكترونية في انتخابات غرف التجارة ضماناً لمرونة العملية…

آخر الأخبار

في الاجتماع السنوي لمناقشة تسويق الحمضيات.. تشجيع على التسويق وارتفاع في قيم التصدير…

آخر الأخبار
سورية تحذر: تصعيد الاحتلال جرائمه واعتداءاته على المنطقة يهدد بإشعالها وتفجيرها انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث «فرصة 2024» وتكريم المشاريع الفائزة التجارة الداخلية: الطريقة الإلكترونية في انتخابات غرف التجارة ضماناً لمرونة العملية الانتخابية وسرعة تظهير النتائج في الاجتماع السنوي لمناقشة تسويق الحمضيات.. تشجيع على التسويق وارتفاع في قيم التصدير الخارجي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة التربية: ما يتم تداوله من إجراءات جديدة حول شهادة التعليم الأساسي غير دقيق المنتدى الاقتصادي الشرقي.. روسيا تفرض معادلة اقتصادية جديدة على الساحة الدولية بحضور ممثل الرئيس الأسد... حلب تحتفي بمرور مئة سنة على تأسيس جمعية العاديات الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب حريق جديد  في غابات مصياف بقرية دير ماما  وسيارات الإطفاء تعمل على إخماده