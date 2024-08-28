نصائح هامة لتعزيز إنتاج فيتامين «د» في الجسم
تشرين:
فيتامين «د» هو أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم – المُكوِّن الرئيس للعظام – إلا عند وجود فيتامين «د».
كما ينظم فيتامين «د» الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا الجسم، إضافة إلى أن خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة والواقية للأعصاب تعزز صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ، وفقاً لما نشره موقع Mayo Clinic الطبي.
ويعد فيتامين «د» أو فيتامين دال «بالإنكليزية: Vitamin D» أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون ويسمى أيضاً بفيتامين الشمس، لأن الجسم يقوم بتصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وتعد أشعة الشمس العامل الأهم في تصنيع فيتامين «د» بالجسم عبر الجلد.
وتتعدد مصادر فيتامين «د» بين مصادر طبيعية وغير طبيعية، ويفضل الحصول عليه من مصادره الطبيعية، ويستطيع الجسم تصنيع كميات كافية من فيتامين «د»، لكن قد لا يحصل الشخص على ما يكفي منه إن كان لا يتعرض بشكل كاف إلى أشعة الشمس، أو إذا كان الجسم يواجه صعوبة في امتصاص فيتامين «د»، كل ذلك يؤدي إلى حدوث نقص فيه، وظهور الأعراض التي تترتب على ذلك.
وحسب ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة India Times، يمكن اتباع عدة نصائح غذائية لتحسين مستويات فيتامين «د» في الجسم، كما يلي:
أطعمة تحتوي على فيتامين «د»:
المأكولات البحرية: تشير التقارير إلى أن 100 غرام فقط من سمك السلمون المعلب يمكن أن توفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين «د».
الفطر: يعد الفطر أو عيش الغراب غنياً بالبروتينات، لكن الأبحاث كشفت أنه يمكن أن يكون مفيداً أيضاً في استعادة مستويات فيتامين «د».
منتجات الألبان: يساعد حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز والقنب في تعزيز مستويات فيتامين «د» في جسم الإنسان.
صفار البيض: تشير الأبحاث إلى أن صفار بيض الدجاج الذي تتم تربيته في المراعي، يمكن أن يوفر كمية جيدة من فيتامين «د».
المكملات الغذائية: يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين «د» أن يختاروا أيضاً المكملات الغذائية، لكن يجب مراعاة أن يتم وصفها وتحديد الجرعات بوساطة طبيب.
أشعة الشمس: تعد الشمس المصدر الرئيس والأكثر تقليدية لفيتامين «د»، إذ يسهم التعرض الكافي لها يومياً لمدة 15 دقيقة على الأقل بإنتاج فيتامين «د» بشكل طبيعي، كما تسهم في تحفيز إنتاج فيتامين د3 «كوليكالسيفيرول» في الجلد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، أما فيتامين د2 «إرغوكالسيفيرول» فيتم إنتاجه في النبات، ويوجد في الأغذية المدعمة بفيتامين «د».