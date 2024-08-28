نصائح هامة لتعزيز إنتاج فيتامين «د» في الجسم

تشرين:

فيتامين «د» هو أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، ‏لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم – المُكوِّن الرئيس للعظام – إلا عند وجود فيتامين ‌‏«د».‏

كما ينظم فيتامين «د» الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا الجسم، إضافة إلى أن ‏خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة والواقية للأعصاب تعزز صحة الجهاز المناعي ‏ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ، وفقاً لما نشره موقع ‏Mayo Clinic‏ الطبي.‏

ويعد فيتامين «د» أو فيتامين دال «بالإنكليزية: ‏Vitamin D‏» أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون ‏ويسمى أيضاً بفيتامين الشمس، لأن الجسم يقوم بتصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس فوق ‏البنفسجية، وتعد أشعة الشمس العامل الأهم في تصنيع فيتامين «د» بالجسم عبر الجلد. ‏

وتتعدد مصادر فيتامين «د» بين مصادر طبيعية وغير طبيعية، ويفضل الحصول عليه من ‏مصادره الطبيعية، ويستطيع الجسم تصنيع كميات كافية من فيتامين «د»، لكن قد لا يحصل ‏الشخص على ما يكفي منه إن كان لا يتعرض بشكل كاف إلى أشعة الشمس، أو إذا كان الجسم ‏يواجه صعوبة في امتصاص فيتامين «د»، كل ذلك يؤدي إلى حدوث نقص فيه، وظهور ‏الأعراض التي تترتب على ذلك.‏

وحسب ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة ‏India Times، يمكن اتباع عدة نصائح غذائية ‏لتحسين مستويات فيتامين «د» في الجسم، كما يلي:‏

أطعمة تحتوي على فيتامين «د»: ‏

المأكولات البحرية: تشير التقارير إلى أن 100 غرام فقط من سمك السلمون المعلب يمكن أن ‏توفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين «د».‏

الفطر: يعد الفطر أو عيش الغراب غنياً بالبروتينات، لكن الأبحاث كشفت أنه يمكن أن ‏يكون مفيداً أيضاً في استعادة مستويات فيتامين «د».‏

منتجات الألبان: يساعد حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز والقنب في تعزيز ‏مستويات فيتامين «د» في جسم الإنسان.‏

صفار البيض: تشير الأبحاث إلى أن صفار بيض الدجاج الذي تتم تربيته في المراعي، يمكن ‏أن يوفر كمية جيدة من فيتامين «د».‏

المكملات الغذائية: يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين «د» أن يختاروا ‏أيضاً المكملات الغذائية، لكن يجب مراعاة أن يتم وصفها وتحديد الجرعات بوساطة طبيب.‏

أشعة الشمس: تعد الشمس المصدر الرئيس والأكثر تقليدية لفيتامين «د»، إذ يسهم التعرض ‏الكافي لها يومياً لمدة 15 دقيقة على الأقل بإنتاج فيتامين «د» بشكل طبيعي، كما تسهم في تحفيز ‏إنتاج فيتامين د3 «كوليكالسيفيرول» في الجلد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، أما فيتامين ‏د2 «إرغوكالسيفيرول» فيتم إنتاجه في النبات، ويوجد في الأغذية المدعمة بفيتامين «د».‏