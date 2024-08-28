التوسع في الدفع الإلكتروني والبوابة الدولية وإعادة التأهيل سببت تعديل أسعار الاتصالات

تشرين – مايا حرفوش:

بين المهندس فراس البدين، مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالاتالسورية للاتصالات، لـ”تشرين” أنه تم تعديل أجور الاتصالات بغية إقامة توازن بين النفقات والإيرادات في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الثابتة، ولضمان استمراريتها، لافتاً إلى أن التحول الرقمي والانتقال إلى الدفع الإلكتروني وزيادة أعداد مستخدمي بيانات الإنترنت في الشركة، استدعى ضرورة تطوير شبكة نقل البيانات وتوسيعها، وتأمين سرعات إنترنت عالية، وتوسيع البوابة الدولية، وتوريد البوابات والتجهيزات، إضافة إلى ضرورة التوسع بمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية في ظل التقنين الكهربائي، وخاصةً في المناطق الريفية والنائية، والنفقات الكبيرة التي تتحملها الشركة لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت للمناطق المحررة، وكلف تأهيل المراكز الهاتفية والشبكات الهاتفية لتشجيع عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح البدين أن العمل بالأسعار الجديدة، سيبدأ بداية الشهر المقبل، وأن التعديل على الأجور يتراوح بين 30% حتى 35%، فيما لا يشمل التعديل الأجور التي تتقاضاها الشركة عند تركيب أي خدمة من خدماتها، ومنها الأجور التي تدرج ضمن الفواتير الهاتفية عند تركيب البوابات أو الخطوط الهاتفية لمرة واحدة فقط.