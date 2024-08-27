العثور على جثة رجل وابنه في حي العزيزية شرق الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

عثر على جثة رجل وابنه مقتولين في منزلهما الكائن قرب مقر المؤسسة العامة لمياه الشرب في حي العزيزية شرق مدينة الحسكة .

وذكر الطبيب الشرعي محمد سعيد شلاش أنه بعد الكشف على الجثتين، تبين أن الأب (في العقد السابع من العمر) تعرض لطلق ناري في الجهة اليمنى من الرأس ومن مسافة قريبة، في حين تعرض ابنه (في العقد الثالث من العمر) لطلق ناري في الجهة اليسرى من الرأس، ومن مسافة أبعد من المسافة التي تعرض لها الأب .

وأوضح شلاش أنه جرى الاستماع إلى إفادات الأم والجوار، فتبين أن الجريمة حدثت بعد عودة الأب وابنه من عملهما في محل بيع إطارات السيارات الذي يملكه الأب في المنطقة الصناعية بمدينة الحسكة، حيث طلب الأب من زوجته إحضار ماء بارد لهما، فذهبت لتلبية طلبه من منزل ذويها المجاور، ولدى عودتها فوجئت بزوجها وابنها مقتولين ولاتزال التحقيقات جارية.

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع جرائم عدة في مدينة الحسكة وأطرافها، منها مقتل أخ على يد أخيه في ريف الحسكة، ومقتل أخ آخر على يد أخيه في حي العزيزية شرق مدينة الحسكة ومقتل رجل وسط المدينة.