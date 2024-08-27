بمشاركة من إيران وروسيا ..جامعة حلب تحتضن  المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المتجددة 

تشرين – مصطفى رستم



تدور في جامعة حلب نقاشات علمية عبر جلسات تتعلق بآخر تطورات الطاقة المتجددة الحديثة، وذلك بعد افتتاح رئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المتجددة صباح اليوم الثلاثاء في كلية الهندسة الميكانيكية، وتستمر على مدار يومين بمشاركة باحثين من مختلف الجامعات السورية مع مشاركة من إيران وروسيا الاتحادية.

وفي تصريح للصحفيين، أكد رئيس جامعة حلب أن هدف المؤتمر تسليط الضوء على أبرز أنواع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية وغيرها من أجل توجيهها نحو المجتمع والاستفادة منها، وخاصة الشمسية، ولاسيما أن الوطن العربي وسورية تحديداً تتميز بهذا الطقس المشمس، وخاصة في ظل ما تمر به سورية من حصار، ولهذا صدرت المراسيم والقرارات التي تسهل توفير أجهزة الطاقة.

ونوه د. كرمان بعمل جامعة حلب المتواصل لتوفير الأبحاث العلمية المفيدة، ولاسيما منذ إحداث مركز الطاقة المتجددة قبل 14 عاماً والذي وفّر العديد من الأبحاث المتطورة من أجل رفد المجتمع بها.

من جانبها، تحدثت رئيسة قسم الطاقة في كلية الهندسة الميكانيكية الدكتورة هناء هبو لـ “تشرين” عن دور المؤتمر، وما يوفره من نتائج علمية وأبحاث متطورة حول أبرز وأحدث أساليب الطاقة البديلة.

وأضافت: يأتي المؤتمر في وقت تحظى الطاقات المتجددة بأهمية واسعة في شتى أنحاء العالم بهدف المحافظة على بيئة نظيفة ونقص للطاقات التقليدية، وهذا أمر يجب الاستفادة منه وعكسه في بلدنا التي تمتلك طاقات متجددة يمكن استثمارها في خدمة المواطن والاقتصاد.

وبينت أن أبحاث طلبة الماجستير تتجه بشكل أساسي نحو هذه المحاور، وأبرزها تحسين أداء الألواح الشمسية بطرق متعددة، معتبرة أن هذه الأبحاث مشاريع حيوية وواقعية يمكن الاستفادة منها في ظل تواجد مشاركين من إيران وروسيا، إضافة إلى مشاركة جامعات تشرين والبعث، ومشاركة فعالة من المجتمع الأهلي، منها جمعية سند التنموية بغية تبني مشاريع معينة، الهدف منها تغذية سوق العمل بمشاريع الطاقات المتعددة.

بدوره عميد كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب الدكتور محمد الحماد، أكد أهمية المحاور المعروضة في ظل مشاركة باحثين من أرجاء القطر، إضافة إلى افتتاح معرض على هامش المؤتمر يعرض أحدث التجهيزات التي لها علاقة بالطاقة المتجددة، كما يتضمن مشاريع الطلاب والشركات العارضة التي تعرض أحدث ما توفر لديها من المجمعات الشمسية والبطاريات والتقنيات بالطاقة المتجددة.