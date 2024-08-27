44 مشاركاً في منافسات بطولة زهرة الجولان السادسة

طرطوس – أحمد بلال:

تصدر لاعب الشطرنج حسام عبد الله للمرة الأولى قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة زهرة الجولان السادسة التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في المحافظة والتي شهدت على منافسات جولاتها الحماسية الصالة الرياضية في طرطوس.

حسام عبد الله ذو 17 عامًا يرى أن النجاح والتفوق الرياضي والتتويج بالمركز الأول وتحقيق الصدارة أجمل شعور يشعر به اللاعب بعد نهاية المنافسات الرياضية على اختلاف رياضاتها وألعابها، وحسب رأيه يعدّ أنّ أيَّ لاعب لديه حلم ما وهدف رياضي يستطيع تحقيقه والحصول عليه بالتعب والكد والمتابعة

وأضاف: إن منصات التتويج لم تكن غائبة عن مسيرته الرياضية والتي بدأت منذ أن كان في سن التاسعة وحقق آنذاك المركز الأول في بطولة المحافظة في أول ظهور له على الساحة الرياضية.

وأرجع عبد الله سبب تفوقه في هذه اللعبة الى الجو العائلي الداعم بالإضافة للدور الجوهري للمدرب ثابت وسوف الذي منحه من خبرته وعلمه الرياضي ما يكفيه حتى يصبح بطلًا في المستقبل ومازال يقدم له النصائح المستمرة. والدروس الغنية والخطط والأفكار المتطورة

من جهته رئيس اللجنة الفنية لرياضة الشطرنج في طرطوس سامر نجوم أشار إلى أن هذه النسخة من البطولة تؤكد مجددًا أنّ المنافسات بين جميع اللاعبين كانت على أشدها،وربما يتأجل الحسم لمعرفة بطل المحافظة إلى الجولات الأخيرة التي ربما تشهد تغيرات جوهرية في المراكز المتقدمة على لائحة الترتيب العام وهذا دليل واضح على مدى المنافسة والاجتهاد الذي يتصف به جميع اللاعبين.

ولفت نجوم أن نتائج البطولة أسفرت عن تتويج اللاعب حسام عبد الله بالمركز الأول برصيد ست نقاط وتقدمه مركزين عن البطولة السابقة وجاء في وصافة الترتيب اللاعب حسام حمود برصيد ست نقاط وحلّ ثالثًا اللاعب محمد موسى برصيد خمس نقاط ونصف النقطة وتراجع اللاعب محمد حمادة للمركز الرابع برصيد خمس نقاط بعد أن تقلد المركز الأول في البطولة الأولى والخامسة وحافظ اللاعب نور الدين مبارك على المركز الخامس الذي سبق له أن ناله في النسخة الثالثة برصيد خمس نقاط.