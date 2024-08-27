البدء بفرش أرضية ملعب دير الزور بالرول الصناعي

دير الزور – مالك الجاسم:

يكسر ملعب دير الزور حاجز الصمت وتتوقف الوعود الكثيرة التي أطلقت منذ سنوات لوهلة صغيرة ليعلن عن بدء فرش الأرضية بالرول الصناعي وخلال حديثه لـ “تشرين” أكد “حازم بطاح” رئيس اللجنة التنفيذية بدير الزور بأن العمل بدأ عن طريق شركة مختصة، إضافة إلى شركة البناء والتعمير، ومن المقرر انتهاء العمل خلال أيام لكونه يسير بوتيرة عالية وبذلك يطوى ملف الملعب.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن: بعد انتهاء فرش الأرضية هل سيتم الإعلان عن عودة أندية دير الزور للعب على أرضها وبين جماهيرها؟ ولم يعد لاتحاد الكرة ولا الاتحاد الرياضي العام أي مبرر الآن بعد أن يتم الإعلان عن نهاية مد الأرضية بالرول الصناعي، وهو ما يخفف على أندية المحافظة التي أنهكت تماماً من الأعباء المادية.

ونحن بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وخاصة بعد أن قامت اللجنة التنفيذية بمخاطبة الاتحاد الرياضي العام لعودة أندية المحافظة، ولكن المخاوف التي بدأت تطلق، وخاصة بعد حديث رئيس الاتحاد الرياضي الذي أكد بأن هناك أموراً لوجستية تتعلق بالطريق وتأمين الفنادق، وخلال أسبوع على الأقل سيكون هناك جواب على كتاب التنفيذية.

مؤتمر صحفي لتقديم مدرب نسور قاسيون غداً

تشرين:

وجه اتحاد كرة القدم الدعوة لوسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإلكترونية لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الإسباني “خوسيه لانا” وذلك يوم غد الأربعاء في فندق شيراتون دمشق- قاعة إشبيلية- الساعة الثانية عشرة ظهراً.