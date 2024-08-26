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بتكليف من الرئيس اﻷسد… مستشار وزير الخارجية يقدم التعازي بوفاة رئيس الوزراء اللبناني اﻷسبق سليم الحص

بتكليف من السيد الرئيس بشار اﻷسد قدم مستشار وزير الخارجية والمغتربين للشؤون اللبنانية السفير السابق في لبنان علي عبد الكريم التعازي بوفاة رئيس الوزراء اللبناني اﻷسبق الدكتور سليم الحص.

وقدم السفير عبد الكريم لعائلة الفقيد التعازي باسم الرئيس اﻷسد منوهاً بمناقبه ومواقفه الوطنية والعربية  وعمله بدأب  لخدمة القضايا المحقة وفي مقدمتها تحرير فلسطين واﻷراضي العربية المحتلة، ودعم المقاومة في نضالها من أجل تحقيق هذه الغاية.

من جانبها عبرت عائلة الفقيد عن شكرها وتقديرها وامتنانها للفتة الرئيس الأسد وتعزيته لهم متمنين لسيادته وللشعب السوري الخير و التوفيق والازدهار والانتصار الدائم.

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