وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة سقوط جسر للمشاة على سيارة نهاية طريق المتحلق الجنوبي

دمشق – تشرين:

أدى انهيار جسر للمشاة في نهاية المتحلق الجنوبي، جانب أبنية الزهريات، قبل مفرق طريق مشروع دمر، إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، كانوا ضمن سيارة (فان) نوع هيونداي لنقل الركاب، تصادف مرورها مع سقوط الجسر.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد اصطدمت مركبة شاحنة تحمل مركبة باكر (حفارة) بجسر المشاة عند نهاية اوتوتستراد المتحلق الجنوبي في دمشق، ما أدى إلى وقوع الجسر على مركبة نوع (فان) ووفاة شخص وإصابة شخصين وتوقف حركة السير.

على الفور حضرت دوريات من فرع مرور دمشق وقسم شرطة المزة الغربي ومنظومة الإسعاف السريع والدفاع المدني، وتم نقل المتوفى وإسعاف المصابَين الى أحد مشافي دمشق، وتم فتح مسرب في الطريق المذكور لتسهيل حركة السير.

حضر محافظ دمشق وقائد الشرطة لتفقد مكان الحـادث، ويجري العمل على إزالة آثار الحـادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.