السدير مسعود: ترقبوا رحلة البحث عن الحقيقة.. دراما الإثارة والتشويق عبر مسلسل “موعد مع الماضي”

تشرين – ميسون شباني:

شارك المخرج السدير مسعود برومو العمل الجديد “موعد مع الماضي”، وعلّق: “استعدوا لرحلة البحث عن حقيقة تم إخفاؤها 15 عاماً، موعد مع الماضي يعرض قريباً”.

فكرة العمل مأخوذة من المسلسل المكسيكي “Who Killed Sara ـ من قتل سارة” وتم اعتماد عنوان “موعد مع الماضي” وهو يمتد لثماني حلقات، وينتمي المسلسل لفئة المسلسلات البوليسية التي تحمل لغزاً حول هوية القاتل، وكان صرح المخرج مسعود عن سبب تغيير اسم العمل بأنه أراد الابتعاد بمشاهده عن المسلسل المكسيكي المأخوذ عنه، وتم الاجتماع مع فريق العمل من إخراج وإنتاج وتأليف وتمثيل أن اسم “موعد مع الماضي” مناسب جداً لأحداثه وبنيته الدرامية.

ويبدو أن السدير ينجذب لهذه النوعية من الأعمال حيث جرى اختياره ليكون مخرج العمل بعد تميزه بعملي “قيد مجهول” عام 2021، و “منعطف خطر” عام 2022.

وأشار إلى أن التحضيرات للعمل امتدت لأكثر من سبعة أشهر كان الغرض منها تطوير مشاهد الأكشن والمطاردات لتكون مشابهة لما يتم تقديمه في الأعمال العالمية، وتم اختيار فريق الممثلين بعناية فائقة، وتم تصوير العمل بالكامل في القاهرة بما فيه مشاهد الأكشن.

وأضاف: مسلسل درامي بطابع بوليسي، لأننا لا نرتبط بأي عمل لا توجد فيه مشاعر وأحاسيس حتى لو كان إثارة وتشويقاً، ونوعية المسلسلات التي ينتمي لها العمل ليست سهلة، إذ تقوم على إخفاء المعلومات التي يجب ألا تصل إلى المشاهد وجعله يشعر بأنه من الممكن أن يكون هذا الشخص هو القاتل.

وهو من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، ويوسف رأفت، إخراج السدير مسعود، تأليف محمد المصري، وإنتاج محمد مشيش.