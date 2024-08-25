آخر الأخبارثقافة وفن

السدير مسعود: ترقبوا رحلة البحث عن الحقيقة.. دراما الإثارة والتشويق عبر مسلسل “موعد مع الماضي”

تشرين – ميسون شباني:
شارك المخرج السدير مسعود برومو العمل الجديد “موعد مع الماضي”، وعلّق: “استعدوا لرحلة البحث عن حقيقة تم إخفاؤها 15 عاماً، موعد مع الماضي يعرض قريباً”.
فكرة العمل مأخوذة من المسلسل المكسيكي “Who Killed Sara ـ من قتل سارة” وتم اعتماد عنوان “موعد مع الماضي” وهو يمتد لثماني حلقات، وينتمي المسلسل لفئة المسلسلات البوليسية التي تحمل لغزاً حول هوية القاتل، وكان صرح المخرج مسعود عن سبب تغيير اسم العمل بأنه أراد الابتعاد بمشاهده عن المسلسل المكسيكي المأخوذ عنه، وتم الاجتماع مع فريق العمل من إخراج وإنتاج وتأليف وتمثيل أن اسم “موعد مع الماضي” مناسب جداً لأحداثه وبنيته الدرامية.
ويبدو أن السدير ينجذب لهذه النوعية من الأعمال حيث جرى اختياره ليكون مخرج العمل بعد تميزه بعملي “قيد مجهول” عام 2021، و “منعطف خطر” عام 2022.
وأشار إلى أن التحضيرات للعمل امتدت لأكثر من سبعة أشهر كان الغرض منها تطوير مشاهد الأكشن والمطاردات لتكون مشابهة لما يتم تقديمه في الأعمال العالمية، وتم اختيار فريق الممثلين بعناية فائقة، وتم تصوير العمل بالكامل في القاهرة بما فيه مشاهد الأكشن.
وأضاف: مسلسل درامي بطابع بوليسي، لأننا لا نرتبط بأي عمل لا توجد فيه مشاعر وأحاسيس حتى لو كان إثارة وتشويقاً، ونوعية المسلسلات التي ينتمي لها العمل ليست سهلة، إذ تقوم على إخفاء المعلومات التي يجب ألا تصل إلى المشاهد وجعله يشعر بأنه من الممكن أن يكون هذا الشخص هو القاتل.
وهو من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، ويوسف رأفت، إخراج السدير مسعود، تأليف محمد المصري، وإنتاج محمد مشيش.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

فرنسا واعتقال بافل دوروف مؤسس تطبيق «تيلغرام».. ماذا في الخلفيات وما علاقته…

آخر الأخبار

بأسعار منافسة.. «السورية للتجارة» تستعد لافتتاح معرض القرطاسية في مجمع أفاميا

آخر الأخبار

458 مليون ليتر مازوت احتياجات وزارة الزراعة للموسم المقبل

آخر الأخبار

4200 طن إنتاج القنيطرة من التين

آخر الأخبار
فرنسا واعتقال بافل دوروف مؤسس تطبيق «تيلغرام».. ماذا في الخلفيات وما علاقته بأوكرانيا؟ بأسعار منافسة.. «السورية للتجارة» تستعد لافتتاح معرض القرطاسية في مجمع أفاميا 458 مليون ليتر مازوت احتياجات وزارة الزراعة للموسم المقبل 4200 طن إنتاج القنيطرة من التين «المواعدة الإلكترونية» خيارات صامتة للبحث عن شريك في واقع افتراضي من الزيف المفرط اعتبر "هجرة القلوب إلى القلوب" و"خان الحرير" من أيقونات الدراما السورية المخرج سيف الدين سبيعي: هناك من يسعى لتعميم التفاهة عبر الدراما السدير مسعود: ترقبوا رحلة البحث عن الحقيقة.. دراما الإثارة والتشويق عبر مسلسل "موعد مع الماضي" تأهيل المزيد من شبكات الصرف الصحي في درعا.. وسدّ الريكارات لري المزروعات أبرز المعوقات التكاليف المرتفعة تُغلب المعالجة حسب سلم الأولويات زيارة مودي إلى أوكرانيا.. ما الذي ستكشفه الأيام المقبلة حول المباحثات والنتائج؟ توزيع قرطاسية مجانية في دير عطية بقيمة ٢٥٠ مليون ليرة