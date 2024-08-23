المسرح يوحد الشعوب.. مروة الأطرش من سورية إلى مصر لتمثل العراق على الخشبة

تشرين: ميسون شباني

اختارت إدارة مهرجان القاهرة التجريبي للمسرح الدولي برئاسة الدكتور سامح مهران مسرحية “تاء التانيث ليست ساكنة” فكرة وإخراج الفنانة السورية مروة ممدوح الاطرش، كريوغراف مها الأطرش، لتمثل دولة العراق ضمن العروض الرسمية التي أقرت واختيرت من الدول العربية والأجنبية.

والمسرحية من تمثيل مروة الاطرش، مها الأطرش، مرتضى علي، اشرقت غانم، غفران فارس، نعمت فتلاوي، تبارك حامد. وشارك بورشة الكتابة كل من لبوة عرب، حسين بريسم ومروة الأطرش.

وأعربت الفنانة مروة عن فخرها وسعادتها كون عرضها المسرحي يمثل دولة العراق في دورة هذا العام من المهرجان، موجهة شكرها باسم فريق العمل كاملاً من ممثلين وفنيين للدكتور جبار جودي نقيب الفنانين والمدير العام لدائرة السينما والمسرح والداعم الأساسي، وحاتم عودة مدير المسارح في العراق.

“تاء التانيث ليست ساكنة” يتناول تعرض المرأة في الوقت الحالي لقيود مجتمعية صارمة وتهميش في الحقوق، مستنداً بفكرته على قصص حقيقية وواقعية لنساء تمردوا على مجتمعهم وحققوا نجاح وانجازات مهمة فرضت احترامهم على الجميع.

العرض إنتاج وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية – دائرة السينما والمسرح – الفرقة الوطنية للتمثيل موسم المسرحي ٢٠٢٣ .