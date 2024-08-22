صباغ رئيساً لمجلس الشعب بالتزكية وحجّار نائباً له مجلس الشعب يستأنف أعمال جلسته الافتتاحية وأعضاؤه يتابعون تأديتهم القسم الدستوري وينتخبون أعضاء مكتب المجلس

فاز حموده صباغ بالتزكية برئاسة مجلس الشعب خلال الجلسة الافتتاحية التي استأنفت أعمالها اليوم من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع.

وفاز ماهر حجار بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الشعب وكل من محمد ثائر الجوهري وفوزية مناع بمقعدي أميني السر في مكتب المجلس وأيمن أحمد وجمال سليمان بمقعدي مراقبين في مكتب المجلس.

وحسب المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس فإن مدة ولاية مكتب المجلس سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتخابه على أن يعاد انتخابه في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء المدة، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.

وقال صباغ في كلمة له أمام المجلس: “أبدأ الكلمات الأولى في هذا الدور التشريعي، بأن أتوجه باسمكم وباسم شعبنا الذي نتشرف جميعاً بتمثيله في هذا المجلس، بأسمى معاني الإجلال والعرفان إلى أرواح شهداء الوطن الأطهار، وهم الأنبل في التضحية والعطاء، والمدماك الأساس لصمود الوطن وصيانة استقلاله”.

وأكد صباغ على العمل الدؤوب ليكون أعضاء المجلس على قدر آمال وطموحات الشعب السوري الأبي، وبما يسهم في التقدم المستمر على طريق التنمية، مبيناً أن المجلس أمام مهام نوعية في مرحلة نهوض جديدة هي استكمال للمراحل السابقة في مسيرة العمل الوطني بعد الصمود الأسطوري في وجه الحروب والحصارات الجائرة التي فرضتها على الشعب السوري قوى الشر والعدوان والإرهاب، وذلك توجهاً نحو تعزيز المقدرات الذاتية، واستكمال عملية إعادة البناء والإعمار، وصولاً إلى التنمية الشاملة في المجالات كافة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الالتزام التام قولاً وفعلاً بمصالح الشعب والوطن وبالدستور نصاً وروحاً وبالقوانين والأنظمة والنظام الداخلي للمجلس سيكون المعيار الأساس في الاستجابة لتحقيق متطلبات الشعب، من خلال ممارسة أعضاء المجلس دورهم التشريعي والرقابي، في إطار التعاون والتنسيق والتكامل مع سلطات الدولة الأخرى كل حسب مهامه واختصاصاته، متمنياً لجميع أعضاء المجلس في هذا الدور التوفيق والنجاح في مهامهم.

وختم صباغ كلمته بتوجيه تحية الاحترام والتقدير للشعب السوري الوفي وتحية الشموخ والإباء لرجال الجيش العربي السوري سور الوطن وسياجه المنيع وبأرفع وأسمى آيات الولاء والانتماء للسيد الرئيس بشار الأسد.

وكانت استؤنفت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في وقت سابق اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنا محمد خير دياب الماشي وبأداء أعضاء من المجلس القسم الدستوري إفراديا، الوارد في المادة السابعة من دستور الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن أداه بالأمس عدد منهم.

وعلق مجلس الشعب جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ10 من صباح يوم الأحد القادم الموافق لـ 25 آب الحالي.