ارتقاء في المستوى خلال بطولة زهرة الجولان الخامسة بالشطرنج

تشرين- مرهف هرموش:

تابعت اللجنة الفنية للشطرنج بحماة خطتها الطموحة لتوسيع رقعة لعبة الشطرنج وتطويرها من خلال البطولات التي تقيمها بشكل دوري، حيث أقيمت مؤخراً بطولة زهرة الجولان بنسختها الخامسة في نادي سلمية الرياضي، وقد حملت هذه النسخة من البطولة اسم اللاعب الراحل منذر الشيحاوي الذي كان من أبطال اللعبة، وتميزت بارتقاء المستوى الفني فيها.

الحكم الدولي علي الخطيب أشار في تصريح لـ”تشرين” إلى أن البطولة كانت قوية وشارك فيها 32 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار، وقد أقيمت وفق النظام السويسري من 7 جولات مدة كل جولة 15 دقيقة و3 ثوان لكل لاعب من نقلة البدء، وتميزت البطولة بالمنافسة الشديدة بين اللاعبين من الفئات العمرية الصغيرة مع الفئات العمرية الكبيرة، وكانوا نداً قوياً لهم وحققوا تفوقاً ملحوظاً في العديد من الأدوار.

وأضاف الخطيب: إن بطولة زهرة الجولان مستمرة في محافظة حماة عموماً ونادي سلمية الرياضي على وجه الخصوص لأنه يعد منبعاً للاعبين وأبطال اللعبة عبر تاريخه الطويل، حيث تم الاتفاق منذ انطلاقة البطولة على إطلاق اسم لاعب متميز على كل نسخة منها.

ولفت الحكم الدولي إلى أن النتائج كانت وفق التالي: في المركز الأول اللاعب إياد مقداد، وفي المركز الثاني اللاعب جمال عبظو، وحل ثالثا اللاعب محمد زين، وتم تكريم أفضل لاعب صغير في البطولة وهو اللاعب أيهم قاسم، كما تم تكريم أحسن لاعبة صغيرة وهي البطلة جنى الجرف.

وبيّن الحكم الدولي أن ختام البطولة شهد احتفالية جميلة وتكريماً مميزاً من الداعمين بحضور رسمي لإدارة نادي سلمية الرياضي تمثل بالكابتن نزار عارفة عضو مجلس الإدارة، حيث قدمت الهدايا المادية والتذكارية للمشاركين.