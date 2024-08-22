قريباً العرض الوطني العاشر للخيول العربية الأصيلة.. وكأس الإمارات العالمي لجمال الخيول

تشرين- هيفاء الإبراهيم:

سيشهد قريبًا مرمح نادي سيف الشام للفروسية بدمشق انطلاق فعاليات العرض الوطني العاشر لبطولة الجمال للخيول العربية الأصيلة الذي تنظمه الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مكتب الخيول ومحافظة دمشق ونادي الباسل للفروسية.

وعن مجريات هذا العرض الوطني للخيول وفعالياته تحدث لـ”تشرين” مدير الجمعية السورية للخيول وعضو اللجنة المنظمة للعرض المهندس محمد الوادي حيث قال: بمشاركة حوالي ١٧٠ جوادًا ستنطلق فعاليات مسابقة العرض الوطني العاشر لبطولة الجمال للخيول العربية الأصيلة على أرض نادي سيف الشام للفروسية بدمشق وتستمر ثلاثة أيام من تاريخ ٢٠ ولغاية ٢٢ الشهر القادم، وأضاف الوادي بأن حفل الافتتاح سيتضمن العديد من العروض الفنية والموسيقية المشبعة برائحة التاريخ والتراث إضافة لبعض العروض الجميلة الأخرى ضمن أجواء حماسية ومشجعة لجمهور وعشاق ومحبي الخيول العربية الأصيلة وللضيوف المحليين والدوليين.

كما توقع الوادي بأن يشهد هذا العرض منافسات وتحديات حماسية كبيرة للعدد الكبير المشارك من الخيول ولتعدد أنواع المسابقات للأمهار والمهرات والأفراس من مختلف المرابط السورية ومن كل المحافظات وسيكون التحكيم دوليا.

وأشار الوادي بأن هذا العرض سيتميز بمشاركة خارجية تحت مسمى كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية الأصيلة وأيضًا سيتم توزيع جوائز مالية قيِّمة للفائزين، وأخيراً تمنى الوادي النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في هذا العرض الوطني للخيول العربية الأصيلة.