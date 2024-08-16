إصابة 19 شخصاً بجروح جراء الهزة الأرضية التي ضربت سلمية بريف حماة

حماة- نصار الجرف:

وقع ظهر اليوم في تمام الساعة الواحدة والربع، في سلمية، هزة أرضية مركزها قرية تلدرة، قدرها ٤.٨ درجات على مقياس ريختر، واشارت التقديرات الأولية إلى وقوع إصابات وصلت 19 منها إلى مشفى سلمية الوطني، ومعظمها رضوض وجروح بسيطة وحالات إغماء نتيجة الهلع والخوف وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وتفقد محافظ حماة معن صبحي عبود، مشفى سلمية واطلع على واقع تقديم الخدمات الاسعافية للمصابين وتفقد أقسام المشفى وأكد على ضرورة تقديم كل الخدمات الطبية للمصابين وتأمين جميع المستلزمات الإسعافية اللازمة.