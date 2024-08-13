بتكليف من الرئيس الأسد.. تكريم العمال المتميزين المساهمين في صيانة المجموعة الثالثة بمحطة الزارة الكهربائية

حماة- نصار الجرف:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية، كرّمت وزارة الكهرباء اليوم عدداً من المهندسين والفنيين والعمال المتميزين من كوادر الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة الزارة، الذين ساهموا في صيانة المجموعة البخارية الثالثة في المحطة، وإعادتها إلى الخدمة بعد رفع حمولتها من ١١٠ ميغا وات إلى ٢١٠ ميغا وات.

وأكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في تصريح للصحفيين، أن هذا التكريم يأتي تقديراً للمتميزين في الشركة من مهندسين وفنيين وعمال، الذين تمكّنوا بخبراتهم ومهاراتهم وتفانيهم في العمل من إنجاز أعمال الصيانة اللازمة للمجموعة البخارية الثالثة وإعادتها إلى الخدمة، موفرين بذلك مئات الملايين من الليرات السورية بدلاً من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وخصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي الكبير والجائر على سورية.

وأكد الوزير أن هذا التكريم لهؤلاء الفنيين والعمال المتميزين، يشكل دافعاً وحافزاً لهم على تطوير العمل وتحسينه، مشيراً إلى أن عملية الصيانة للمجموعة استعرقت ١١٠ أيام فقط، متجاوزة المعايير الدولية العالمية لمثل هذه الحالات والتي تصل إلى ١٥٠ يوماً على الأقل، وأن هذه الصيانات تحقق استقراراً فنياً عالياً للمجموعة، ما يضمن استمرارها في الخدمة من دون توقف، وتحقيق انخفاض واضح في قيمة الاستهلاك النوعي للمجموعة ورفع المردود الحراري لها، وبالتالي استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

من جانبهم، عبر المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أن يكونوا جيشاً خدمياً رديفاً للجيش العربي السوري. وأن التكريم يشكل حافزاً ودافعاً لهم لبذل مزيد من الجهد والابتكار في سبيل تطوير العمل في الشركة وتحسينه.

حضر التكريم محافظ حماة معن صبحي عبود، وأمين فرع حماة للحزب الرفيق أشرف باشوري وقائد شرطة المحافظة اللواء حسين جمعة.