١٣٢ إصابة ولا وفيات.. عودة الهدوء إلى سلمية بعد الهزة الأرضية..

تشرين – نصار الجرف

عاد الهدوء والأمان والحياة الطبيعية إلى سكان مدينة سلمية ،بعد الهلع والخوف الكبيرين من جراء وقوع الهزة الأرضية، التي أصابت المدينة منتصف الليلة الماضية في تمام الساعة ١١.٥٦ دقيقة، والتي بلغت شدتها حسب المركز الوطني للزلازل ٥.٥ درجات على مقياس ريختر، ومركزها شمال غربي مدينة سلمية، والتي أدت إلى إصابات بشرية وأضرار مادية في المكان.

حيث بلغ عدد الإصابات البشرية ١٣٢حالة ، منها ٤٢ حالة رضوض وجروح و ٢٣ حالة كسور و ٦٧ حالة هلع وتوتر نفسي وعصبي، وتم إسعاف حالتين خطرتين إلى مشفى حماة الوطني نتيجة سقوط جدران عليهما، إحداهما طفلة ١٣ عاماً ، وذلك حسب تصريح مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم، لـ”تشرين”.

وأضاف: فور وقوع الهزة، تداعى كافة عناصر المشفى من أطباء اختصاصيين ومقيمين وممرضين وفنيين وقسم الإسعاف والطوارئ، إلى تقديم كافة الإسعافات الضرورية اللازمة للمصابين من جراء الهزة، حيث تمت التغطية الطبية الكاملة في المشفى، وتم الاعتماد على مستلزمات الطوارئ من أدوية وضمادات وجبس، كما كان هناك ضغط كبير على قسم التصوير الشعاعي.

من جانبها، أفادت رئيسة مجلس المدينة المهندسة سهاد زيدان، أنه حال وقوع الهزة الأرضية، تم استنفار كامل عناصر مجلس المدينة، وتم التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى في المحافظة والمدينة، من مديرية الصحة ومؤسستي المياه والكهرباء وقيادة شرطة المنطقة والدفاع المدني، حيث تم التوجه مباشرة إلى المشفى الوطني لتفقد حالات الإصابات البشرية والتأكد من تقديم كافة العمليات الإسعافية اللازمة، كما تم الاطلاع على الأضرار المادية لدى الأهالي والدوائر الحكومية في المدينة.

وأضافت زيدان: منذ ساعات الصباح الأولى، تم التوجه مع لجنة السلامة العامة المكلفة من المحافظة لمتابعة واقع الأبنية المتضررة من جراء الهزة لدى الأهالي والدوائر الحكومية الرسمية، حيث تم تسجيل ١٨ حالة حتى اللحظة، وأغلبها حالات تساقط حجر إكساء واجهات الأبنية وهدم بلوك وجدران “التصوينات” وكسر زجاج، وقد تمت المباشرة بإزالة الإكساء الآيل للسقوط من عناصر الإطفاء وقسم الكهرباء، كما تمت إزالة الأنقاض من بعض الأماكن.

وأنه تمت السيطرة على الوضع بشكل كامل ضمن الإمكانات المتاحة، مشيرة إلى عدم توفر كادر هندسي للجنة السلامة العامة، وعدم توفر “باكر” لمعالجة خطوط الصرف الصحي المتضررة.

وكان محافظ حماة، معن صبحي عبود، يرافقه قائد شرطة المحافظة، اللواء حسين جمعة، قد تفقد الجرحى والمصابين من جراء الهزة في مشفى سلمية الوطني، واطلع على جاهزية المشفى في تقديم كافة الخدمات الإسعافية للمصابين، واطمأن على سلامتهم، كما التقى عدداً من المواطنين في عدد من شوارع المدينة التي لجأوا إليها نتيجة الهلع والخوف.

جدير ذكره أن هزة أخرى وقعت صباح اليوم الساعة ٣.٣٥ دقيقة، بلغت شدتها ٤.٥ درجات، وعدة هزات ارتدادية أخرى خفيفة بعد الهزة الأولى.