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خلافات واستقالات في مجلس إدارة نادي الحرية

تشرين:

تشهد إدارة نادي الحرية خلافات بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد الحصة التدريبية الأولى لفريق رجال كرة القدم.
أربعة أعضاء هم مروان مدراتي وعبد القادر فتال وناصر العبد الله وحسام فتال يريدون تعيين المدرب إدريس ماردنلي ورئيس المجلس اعتمد على علي الشيخ ديب، فهم تقدمو ا باستقالاتهم للجنة التنفيذية بحلب.
وبدورها كشفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في حلب عبر بيان توضيحي، عن قيام اللجنة بدورها الكامل عقب الخلاف الذي حصل بين رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي الحرية الرياضي حول بعض القضايا وأهمها ما يتعلق بتعيين مدرب لفريق رجال كرة القدم .
وأكد البيان الذي نشر على حساب اللجنة التنفيذية عن إجراء اجتماعات منفصلة مع الأطراف المختلفة والاستماع لوجهات النظر ، وتابعت هذا الأمر مع رئيس مكتب الشباب في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ، الذي دعا بدوره الأطراف المختلفة إلى اجتماع بحضور اللجنة التنفيذية ، لكن الأطراف لم تغير موقفها .
وتابع البيان: تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة بعقد اجتماع بحضور عضو اللجنة التنفيذية مشرف النادي في محاولة لحل الخلاف، لكن أربعة من أعضاء الإدارة تقدموا باستقالاتهم بعد الحصة التدريبية الأولى لفريق الرجال بقيادة المدرب السابق وبحضور رئيس مجلس الإدارة قبل انعقاد الاجتماع المتفق عليه .
وختم البيان: اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بحلب تؤكد التزامها بتقريب وجهات النظر والسعي لحل الخلافات بكل ما يتعلق بالشؤون التي تخص الأندية ، و تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات التنظيمية وفق ما تقتضيه اللوائح و الأنظمة الداخلية لتحقيق المصلحة العليا لنادي الحرية.

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