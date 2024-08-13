اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية ابتداءً من اليوم

دمشق- تشرين:

أتم المصرف التجاري السوري تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في جميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات وفي كافة المحافظات، وأصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في القطر تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن كلٍّ من: المصرف التجاري السوري– المصرف العقاري – مصرف التوفير – بنك بيمو السعودي الفرنسي – بنك سورية والمهجر – المصرف الدولي للتجارة والتمويل – البنك العربي سورية – بنك الائتمان الأهلي – بنك بيبلوس سورية – بنك سورية والخليج – بنك الشام – بنك سورية الدولي الإسلامي – بنك الأردن سورية – بنك فرنسبنك سورية – بنك الشرق – بنك قطر الوطني سورية – بنك البركة سورية – مصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

وذلك ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي ونشر الدفع الإلكتروني في القطاعات المهمة والحيوية، وتماشياً مع توجه الحكومة لم يفوت المصرف التجاري السوري فرصة مواكبة كلِّ المشاريع التي تهدف إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.