آخر الأخباراقتصاد

اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية ابتداءً من اليوم

دمشق- تشرين:

أتم المصرف التجاري السوري تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في جميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات وفي كافة المحافظات، وأصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في القطر تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن كلٍّ من: المصرف التجاري السوري– المصرف العقاري – مصرف التوفير – بنك بيمو السعودي الفرنسي – بنك سورية والمهجر – المصرف الدولي للتجارة والتمويل – البنك العربي سورية – بنك الائتمان الأهلي – بنك بيبلوس سورية – بنك سورية والخليج – بنك الشام – بنك سورية الدولي الإسلامي – بنك الأردن سورية – بنك فرنسبنك سورية – بنك الشرق – بنك قطر الوطني سورية – بنك البركة سورية – مصرف الوطنية للتمويل الأصغر.
وذلك ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي ونشر الدفع الإلكتروني في القطاعات المهمة والحيوية، وتماشياً مع توجه الحكومة لم يفوت المصرف التجاري السوري فرصة مواكبة كلِّ المشاريع التي تهدف إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وافق على توصية لجنة الخدمات المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت.. مجلس الوزراء يجدد…

آخر الأخبار

١٣٢ إصابة ولا وفيات.. عودة الهدوء إلى سلمية بعد الهزة الأرضية..

آخر الأخبار

خلافات واستقالات في مجلس إدارة نادي الحرية

آخر الأخبار

عسكرة المنطقة ومساعي «الاحتواء» الزائف.. بلينكن في جولة جديدة لتوسيع الصراع أم…

آخر الأخبار
وافق على توصية لجنة الخدمات المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد على الالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل ١٣٢ إصابة ولا وفيات.. عودة الهدوء إلى سلمية بعد الهزة الأرضية.. خلافات واستقالات في مجلس إدارة نادي الحرية عسكرة المنطقة ومساعي «الاحتواء» الزائف.. بلينكن في جولة جديدة لتوسيع الصراع أم ضبطه؟.. كيان الاحتلال بمواجهة الحرب النفسية كعامل ردع إضافي يكبله في الزمان والمكان في مقابلة على «إكس».. ترامب يسخِّن السباق الرئاسي باتهامات من العيار الثقيل للديمقراطيين.. وأيالون ماسك يطلب منصباً في فريقه وصفة لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام الخبيثة اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود الحكومية ابتداءً من اليوم قراءات في ديوان «مات البنفسج إنها الحرب» للشاعر بديع صقور بعد الاخفاق على جبهة كورسك.. واشنطن تتجه لاستبدال زيلينسكي وقد تسمح لنظام كييف باستخدام «أتاكمز» العمل بعد التقاعد ضرورة أم اختيار.. خبير تنمية بشرية: هدفه ليس مادياً فالعمل يصنع قيمة للإنسان ويزيد من ثقته بنفسه