المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 5.5 درجات ضربت شرق حماة

أعلن المركز الوطني للزلازل اليوم أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت على بعد 28 كم شرق مدينة حماة.

وقال الدكتور رائد أحمد رئيس المركز الوطني للزلازل في تصريح لـ سانا: إن هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً.

وأضاف الدكتور أحمد أنه لا خوف من حدوث هزات قريبة.

كما سجلت محطات الرصد في وقت لاحق 4 هزات ارتدادية ضعيفة بعد هزة الساعة 11.56 ليلاً وكانت الأولى الساعة 00.02 بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر ، والهزة الثانية الساعة 00.08 بقوة 2.4 ، وهزة الساعة 00.28 بقوة 2.4 ، والهزة الرابعة كانت في الساعة 00.35 بقوة 3.1.