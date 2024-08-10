احتفالاً بسيدة الياسمين.. مؤسسة «خطوة» تقيم حفلاً مركزياً في دار الأسد للثقافة والفنون

تشرين- دينا عبد:

أقامت مؤسسة خطوة حفلاً مركزياً في دار الاوبرا في دمشق امتناناً لسيدة الياسمين حمل في طياته كل معاني الشكر والعرفان؛ لأنها شخصية وطنية جعلت من سلوكها قدوة لمواطنيها وأسلوب حياة ومساندة فهي الأم والزوجة والسيدة المستمرة دوماً في العطاء.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة خطوة وعضو مجلس الشعب د. ريمون هلال بيّن لـ«تشرين» أن هذه الفعالية عبارة عن رسائل شكر على ماقدمته السيدة الأولى للمجتمع الأهلي من دعم لوجستي ومعنوي ومالي وتنظيمي ؛ ومن خلال هذا الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة اندمجت هذه الفئة في المجتمع السوري.

نحن مستمرين معها؛ نقول لها كل عام وانت بخير بمناسبة عيد ميلادها وننتظر عودتها لنستمر معاً.

بدوره طلال برنية المدير الوطني للاولمبياد الخاص قال: نتمنى لسيدة الياسمين الشفاء العاجل والعودة لربوع الوطن ونحن كمؤسسة أولمبياد خاص عودتنا على القوة والإرادة نتمنى أن نراها بيننا قريباً.

ماريا عاطف النداف عضو مجلس أمناء مؤسسة خطوة بينت أن الهدف من هذه الاحتفالية تقديم الشكر والعرفان للسيدة الأولى على كل ما قدمته وتقدمه لهذه الشريحة التي اندمجت في المجتمع وتمارس حياتها طبيعية.

المهندسة ريم بدر عضو مجلس أمناء خطوة بينت لتشرين أن مؤسسة خطوة معنية بتركيب الأطراف الصناعية؛ اليوم نجتمع مع طيف واسع من الناس التي حظيت باهتمام السيدة الأولى ورعايتها وكذلك هناك فئة من الناس هم بحاجة للمساعدة وتركيب الأطراف والسيدة الأولى هي السباقة لمساعدة هذه الفئة وبينت بدر: أن المشاركين هم من كافة أطياف المجتمع جمعية لحن الحياة- بسمة- منظمة آمال- بصمة شباب سوريا- سوريا بتجمعنا – إضافة إلى مؤسسة خطوة راعية هذا الحفل.

ريم حمدان رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الريادة قدمت الشكر لجميع القائمين على هذا الحفل وجميع العاملين في المؤسسات الاجتماعية وبينت أنها فرصة للم المجتمع الاهلي والجمعيات الأهلية لحضور هذا الحفل وتقديم الشكر للسيدة الأولى وتمنياتنا لها بالشفاء العاجل.

هيفاء المصري مديرة مؤسسة الهدف لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بينت أن احتفالية السيدة الأولى موجودة بقلوبنا فقد قدمت الخير للجميع وهي السند لهذه الفئة وهي الراعي الأول والأخير.

محمد معاذ كريشاتي من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشارك في هذا الحفل واللافت حصوله هذا العام على الشهادة الثانوية العامة قدم الشكر للسيدة الأولى على دعمها هذه الفئة وخاصة الأشخاص الذين يتابعون دراستهم فقد دعمتهم بكل شيء وقدمت لهم ما يحتاجون.

سنا شيخ الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبطله في السباحة قدمت الشكر للسيدة الأولى وتمنت عودتها بفارغ الصبر.

وتم في نهاية الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن مؤسسة خطوة لتركيب الأطراف الصناعية.

تصوير: يوسف بدوي