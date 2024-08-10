تضمن ندوة حوارية وتكريماً للفائزين في مسابقة الأدب المقاوم وافتتاحاً لمعرض الكتاب.. إحياء مهرجان قاسيون الأدبي الإبداعي

تشرين- لمى بدران:

أحيت جامعة قاسيون بالتعاون مع فرع القنيطرة لاتحاد الكتاب العرب، والاتحاد الوطني لطلبة سورية بعد ظهر اليوم “مهرجان قاسيون الأدبي الإبداعي” الذي تضمّن ندوة حوارية مع وزير التربية عامر المارديني وتكريماً للفائزين في مسابقة الأدب المقاوم، وافتتاحاً لمعرض الكتاب من منشورات اتحاد الكتاب العرب.

واستُهلّ المهرجان بعرض فيلم قصير عن أطفال غزة، وكلمة للاتحاد الوطني ألقاها سليمان الغوتاني، أكّد من خلالها على هدف الشباب الوطني المثقف في الإشتراك والإبداع والمساهمة في العمل الوطني والتنموي للنهوض بسورية المستقبل، مشيراً إلى أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لهم ودورها الحاسم والهام على شبابنا ووطننا.

وأعقبه في كلمة لرئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد حوراني الذي أكّد على دور الشباب في المشاركة في الكتابة عن الوجع الكبير والأمل الأكبر المتمثّل في الصمود والمقاومة وتأكيد الحق وانتزاع الأرض من براثن الاحتلال، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب الذين يحاولون بكتاباتهم الإبداعية تثبيت الحكاية الصهيونية المزورة والزائفة، إضافة إلى إيمانهم بضرورة قراءة التاريخ قراءة واعية تقوم على استشراف المستقبل.

بدوره ألقى كلمة الجامعة مدير مجلس الأمناء أ.د وائل الحلقي الذي تحدّث عن أهمية التثقيف والأدب في حياة الشعوب، من أجل الارتقاء بالسّوية الثقافية والمكنون الثقافي الذي يتضمن تعزيز ثقافة المقاومة بالنسبة لأبناءنا الطلبة، ولا سيما في ظل ما يجرب في فلسطين من تحدّيات ومواجهة لآلة الحرب بصدور عارية.

وفي الفقرة التكريمية كرّمت الجامعة كل من وزير التربية د. عامر المارديني، ورئيس اتحاد الكتاب العرب د. محمد الحوراني، والأديب الفائز في مسابقة الأدب المقاوم حسام الدين خضور، والمساهم في الفعالية أ.فادي عازر، والقاصّتان الفائزتان من جامعة قاسيون ليال الزعبي وسيدرا خادم الجامع، والشاب مهند الغوتاني عن خاطرة له، كما عُرض فيلماً عن جوانب من تجربة المارديني الأدبية وأُجري معه حواراً مباشراً مع الطلاب، أدارت هذا الحوار رئيسة فرع القنيطرة لإتحاد الكتاب العرب ريما دياب، وختاماً افتُتح معرض كتاب منشورات اتحاد الكتاب العرب في سورية بحضور المعنيين والمهتميّن في هذا الشأن.