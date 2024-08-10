بطاقة 1500طن سنوياً…افتتاح خط إنتاج الشحوم الصناعية في معمل مزج الزيوت بمصفاة حمص

تشرين- لمى سليمان

افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور اليوم خط إنتاج الشحوم الصناعية في معمل مزج الزيوت في مصفاة حمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن سنوياً.

ويعتبر خط إنتاج الشحوم الصناعية الأول من نوعه في سورية من حيث الحداثة و التطور و الطاقة الإنتاجية، ويهدف إلى تأمين كافة أنواع الشحوم الصناعية (شحم كاليسيومي- صوديومي- ليثيومي – غرافيتي- حراري ) وفق المواصفات القياسية العالمية و السورية وبأسعار اقتصادية مقارنة باستيرادها.

ويضم معمل مزج الزيوت مخبراً متطوراً يحوي جميع التجهيزات الحديثة والأجهزة المخبرية المتطورة والفنيين المتمرسين، وهو معتمد في إجراء ومطابقة كافة أنواع الزيوت و الشحوم والسوائل الاستثمارية المستوردة إلى داخل القطر والمنتجة محلياً.

وأكد الوزير قدور أن هذا الخط من المشروعات الاقتصادية الهامة التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيتم بيع المواد المنتجة بسعر اقتصادي ومنافس وأقل من أسعار السوق بـ 15%، ووفقاً للدراسات المالية سيكون زمن استرداد تكلفة إنشاء هذا الخط بحدود عام ونصف وهو ذو ريعية اقتصادية كبيرة. مشيراً إلى أن الخط الجديد سيؤمن الشحوم الصناعية بمواصفات قياسية عالمية تؤمن الحماية الجيدة للمعدات والآليات.

ونوه الوزير قدور بالمهندسين والفنيين المشرفين على العمل وما يمتلكونه من خبرة عالية لهذه النوع من الصناعات، مبيناً أنه مع دخول الخط الجديد إلى العملية الإنتاجية، يتوسع نشاط معمل مزج الزيوت المعدنية ليصبح منتجاً لكافة الزيوت المعدنية و السوائل الاستثمارية والشحوم.