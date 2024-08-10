وزير السياحة يفتتح فندق رتاج في منطقة السيدة زينب بريف دمشق

تشرين:

افتتح وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني اليوم فندق رتاج في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ويتألف الفندق من 5 طوابق، ويضم 103 غرف مزدوجة، و250 سريراً، إضافة إلى وجود تراس مشترك للطابق الواحد، كما يضم صالتين، إحداها متعددة الاستعمال والأخرى للإطعام، فيما تتسع صالة الإطعام والتراسات الصيفية لـ 270 كرسياً، ويوفر الفندق ما يزيد على 100 فرصة عمل.

وخلال جولته في الفندق، اطلع الوزير مرتيني على مستوى الخدمات المقدمة واستطلع آراء عدد من النزلاء حول جودتها ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم، لافتاً إلى أهمية توسيع الخدمات الفندقية في محافظة ريف دمشق لما تكتنزه من مقومات سياحية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد وزير السياحة استمرار العمل لتطوير الواقع السياحي في سورية، منوهاً بالخدمات عالية الجودة التي يوفرها الفندق، ما ينعكس بالإيجاب على الحركة السياحية في المدينة، ويسهم بإنعاش الحركة السياحية.

بدوره أشار محافظ ريف دمشق أحمد خليل إلى أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي فيها، وتوفير الخدمات الضرورية التي تعتبر الحامل الرئيسي لتوسيع العمل السياحي، لافتاً إلى دور المديريات المعنية في تقديم كل التسهيلات والخدمات التي تسهم في جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي.

شارك في الافتتاح معاون وزير السياحة غياث الفراح، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بريف دمشق المهندس رضوان مصطفى، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، ومدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال، وعدد من المديرين المعنيين.