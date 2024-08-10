أعلن انتهاء عمليات إصلاح بئرين بنجاح.. وزير النفط يتفقد حقل أبو رباح

تشرين:

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور حقل أبو رباح في حمص التابع لمديرية حقول المنطقة الوسطى في الشركة السورية للنفط وتابع عمليات إصلاح بئري أبو رباح ٩، وأبو رباح ١٢، والتي تمت بنجاح بفضل الجهود الاستثنائية من كوادر الشركة.

وجرت عمليات إصلاح نوعية للبئرين قامت بها فرق العمل، تمكنت خلالها من زيادة إنتاج الغاز من البئرين ما يسهم في تعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاج الغاز. ويعزز كميات الإنتاج التي ترفد الشبكة الغازية.

وبين الوزير قدور أهمية عمليات إعادة التأهيل والإصلاح الجارية لعدد من الآبار المتوقفة أو ذات الإنتاجية المنخفضة في تعزيز الإنتاج من الغاز مشيراً إلى أن إصلاح البئرين يأتي في إطار الخطط الموضوعة لاستعادة البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد وزير النفط مواصلة الوزارة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الحقول والآبار بما ينعكس على تعزيز الكميات المنتجة ودعم الاقتصاد الوطني.

كما التقى الوزير بالعاملين في موقع العمل وأشاد بجهودهم ومهاراتهم في إنجاز هذا العمل معرباً عن الاعتزاز بمثل هذه النجاحات التي تحققها فرق العمل في الشركة السورية للنفط متجاوزة كل التحديات التي تواجه العمل والاعتماد على معدات وآليات الشركة.

وتفقد الوزير قدور حفارة /زد جي ٤٠/ التي تجري لها عمليات التأهيل بعد التخريب الذي تعرضت له من التنظيمات الإرهابية حيث يقوم فريق من الخبراء الصينين بالتعاون مع الكوادر الوطنية بعمليات التاهيل تمهيداً لوضعها في مواقع العمل الأمر الذي يحقق وفورات مالية كبيرة ويغني عن شراء حفارة جديدة.