سورية تعرب عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الروسي في مواجهة العدوان الأوكراني على منطقة كورسك الروسية

تشرين:

أكدت سورية أن الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية ما كان ليتم لولا دعم الغرب الجماعي، معربة عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الروسي قيادة وجيشاً وشعباً في معركته لمواجهة هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين: “تتابع الجمهورية العربية السورية بقلق بالغ أخبار الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية مستهدفة منشآت مدنية، ما أدى الى سقوط مدنيين أبرياء، بينهم اثنان من طواقم الإسعاف، وإصابة العشرات بينهم أطفال.

تؤكد سورية بأن هذا العدوان ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود الذي اعتاد الغرب الجماعي على تقديمه لنظام زيلينسكي، وخاصة لجهة تزويد مرتزقته بأحدث الأسلحة النوعية الأمريكية والأوروبية بهدف إضافة المزيد من الاستفزاز والتصعيد ضد الاتحاد الروسي.

إن سورية إذ تدين هذا الصمت المريب إزاء هذا الانتهاك السافر لسيادة الأراضي الروسية والذي يكشف النفاق الغربي في التعامل مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، فإنها تعرب عن وقوفها القوي إلى جانب الاتحاد الروسي قيادة وجيشاً وشعباً في معركته لمواجهة هذا العدوان الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي”.