استشهاد سيدة وطفلة بقصف لميليـ.شيا “قسد” على بلدة البوليل في دير الزور

دير الزور – عثمان الخلف:

استشهدت سيدة تعمل معلمة، وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات فيما أصيب 6 أشخاص آخرون بينهم أطفال، نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقها عناصر ميليـ.شيا “قسد”،على منازل المدنيين في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، الواقع تحت سيطرة الدولة السورية،

فيما، وفق ما أفادت مصادر محلية في القرية لـ”تشرين”.

وأكد مدير صحة دير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح، وصول عدة إصابات لمدنيين جرى إسعافهم لمشفى الأسد في المدينة، حيث كان وضع حالتين منهم حرجة توفيتا على الفور وهما السيدة فريال فارس الغضبان والطفلة رزان بسام العكلة.

هذا وسُجلت عدة حالات وفيات وإصابات نتيجة استهداف الميليـشيا المناطق السكنيّة على طول ضفة نهر الفرات منذ بداية العام، توزع أغلبها في مدن الميادين والبوكمال والعشارة وصبيخان والقورية، إضافة لبلدات بقرص والسّيال ومحكان، وصولاً لقنص سائحين عراقيين، توفي أحدهما وأصيب آخر نتيجة قنصهما من قبل عناصر الميليـشيا بالقرب من فندق البستان في مدينة دير الزور ، ناهيك عن استهدافها لمحطات مياه الشرب في الآونة الأخيرة، كما في محطة التصفية للمياه الخاميّة، ومحطتي مياه الشرب في بلدتي الخريطَة والشميطية مُتسببةً بإحداث أضرار فيها وتوقف ضخ المياه منها، جرى إصلاحها لاحقاً.

وتشير مصادر محليّة لـ” تشرين” أن هكذا ممارسات تلجأ إليها ميليـشيا ” قسد” نتيجة ما تعيشه من أزمة وجود إثر انتفاضة عشائر دير الزور في منطقة الجزيرة والتي لا تزال مُستمرة بالرغم من محاولاتها الفاشلة لإخمادها، وتكبدت خلالها الأخيرة خسائر في عديد مُتزعميها وعناصرها والآليات، واتساع رقعة الرفض الشعبي لوجودها.