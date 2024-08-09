الحرارة أعلى من معدلاتها ورطوبة مرتفعة في المناطق الجبلية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة، وخاصة في المرتفعات الجبلية مع فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية والغربية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز الـ 65 كيلو متراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية والمرتفعات الغربية ويكون الجو سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.