المغرب تقسو على مصر وتحرز برونزية الألعاب الأولمبية في باريس

تشرين:

توج المنتخب المغربي لكرة القدم ببرونزية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته ومشاركة العرب في دورة الألعاب الأولمبية المقام في باريس عندما اكتسح نظيره المصري بسداسية نظيفة على ملعب “لا بوجوار” في نانت في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم في ألعاب باريس.

وسجل عبد الصمد الزلزولي (23) وسفيان رحيمي (26 و64) وبلال الخنوس (51) وأكرم النقاش (73) وأشرف حكيمي (87) أهداف المغرب الذي منح العرب الميدالية الأولى في الكرة المستديرة في تاريخ مشاركاتهم في الألعاب الأولمبية.

المنتخب المصري في هذه المباراة لعب دون خطة واضحة أو مدروسة من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي يتحمل بدوره جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الخسارة الكبيرة لاعتماده على لاعبين لا يستحقون منذ البداية الانضمام للمنتخب الأولمبي.

المنتخب المغربي من جهته كان الأفضل واعتمد على نظام الصدمة منذ البداية محاولاً إحراز هدف مبكر لكن الدفاع المصري وحارسه حمزة علاء أحبطوا خطة المغرب، وشكل منتخب مصر ظهر متوازناً بين الهجوم والدفاع وعكس كل التوقعات حتى الدقيقة 17 بعدها انهار الفراعنة بسبب تقدم المغرب.

منتخب مصر عانى من افتقاد قوته الهجومية أيضاً بعد إصابة نجم الفريق أحمد سيد زيزو، واللاعبون عانوا من الضغوط البدنية التي واجهها في مباراتي باراغواي وفرنسا باللعب وقتاً إضافياً في المباراتين، وكل ذلك يشكل عبئاً كبيراً على اللياقة البدنية.