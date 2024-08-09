افتتح مشاريع نوعية في طرطوس.. وزير السياحة يوقع دفاتر الشروط الفنية لمشروع إعادة تأهيل جزيرة أرواد

تشرين:

وقّع وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في مبنى محافظة طرطوس بحضور المعنيين دفاتر الشروط الفنية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير جزيرة أرواد“المسار السياحي الثقافي التاريخي” الذي سيبدأ تنفيذه خلال 30 يوماً، والذي سيتم الانفاق عليه من وزارة السياحة والاعتمادات الحكومية المخصصة لبرامج المسارات السياحية.

وافتتح الوزير مرتيني مشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي الذي تنفذه وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس والشركة السورية للنقل والسياحة المشاد على الشريحة الأولى من “عمريت ..شاطئ الأحلام”، ومشروع فندق طرطوس الكبير العائد للقطاع الخاص، وهو من سوية 5 نجوم بمساحة طابقية 6300 م2 ومساحة مبنية 900 م2 وطاقة استيعابية 127 غرفة و480 كرسياً و214 سريراً يؤمن 250 فرصة عمل، إضافة لافتتاح مشروع الأكواخ الشعبية والمطعم الصيفي في بلدة مشتى الحلو وهو من مشاريع السياحة الصيفية الريفية وطاقته الاستيعابية 40 سريراً ويؤمن 40 فرصة عمل.

الوزير مرتيني وخلال جولة في مدينة طرطوس القديمة استمع من مدير الأمانة السورية للتنمية بالمحافظة هادي ضاهر إلى مراحل عمل الخريطة التنموية للمدينة القديمة الذي تنفذه الأمانة بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والأوقاف ومجلس المدينة، والرؤى لإحداث فضاء ثقافي وبيت للحرف التراثية عبر تنشيط وتفعيل المحال المغلقة بداخلها وعددها 45 محلاً تجارياً.

وتفقد الوزير مرتيني مشروع “مارينا طرطوس”، الذي سيوضع حجر الأساس له قريباً وهو عبارة عن فندق سياحي من سوية 5 نجوم يستثمر بالتشاركية ما بين إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة بالإدارة الفندقية والسياحية ومجلس مدينة طرطوس وفق نظام “بي أو تي” على مساحة 94 دونماً مع مارينا للقوارب وفعاليات تجارية ترفيهية خدمية وقاعات ومطاعم من سوية نجمتين، وتتكون طاقته الاستيعابية 288 غرفة و19 جناحاً و534 سريراً وعدداً إجمالياً للكراسي 1793 ويؤمن 825 فرصة عمل.

كما قام الوزير مرتيني بزيارة منتجع مشتى الحلو السياحي الذي افتتح الصيف الماضي ووضع بالتشغيل للموسم السياحي الحالي، وفندق صافيتا الشام المستثمر من قبل مجموعة مستثمرين من الفعاليات الاقتصادية في منطقة صافيتا، ومشروع “غرين هاوس” في بلدة “بملكة – طريق عام الدريكيش”، وهو مشروع قيد الحصول على رخصة التوظيف السياحي عبارة عن زيبلاين ومطعم وتراسات وفعاليات ترفيهية وخدمية، ومشروع “وديع مقدسي” الخاص في إحدى قرى صافيتا وهو عبارة عن فندق إقامة ومطعم ومسبح تصنيف نجمتين تبلغ مساحته المبنية “468 م2 والمساحة الطابقية 918 م2 بطاقة استيعابية 300 كرسي و20 سريراً ويؤمن 75 فرصة عمل، إضافة إلى زيارة مركزين للتدريب السياحي والفندقي وهما “سيما ستار وملكارت”.

وخلال تصريحه للصحفيين من موقع شاطئ الكرنك الشرقي قال الوزير مرتيني: إن هذه الجولة تشمل أنماطاً متعددة من المشاريع السياحية منها استثمارية ومنها ما هو مخصص للسياحة الشعبية والسياحة مخفضة التكاليف وهي مشاريع نوعية موزعة على مناطق المحافظة ريفاً ومدينة.

وأكد الوزير مرتيني أهمية الجانب التنموي عبر إشادة المزيد من المراكز التعليمية والتدريبية لتدريب العلوم السياحية بسبب الحاجة إلى القوى البشرية المدربة للعمل في المجال السياحي، لافتاً إلى وجود ما يقرب من 14 ألف طالب وطالبة في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز السياحية يتخرج منها نحو 5 آلاف سنوياً.

الوزير مرتيني شدد على أهمية دور المجتمع المحلي في تنمية القطاع السياحي وتضافر كل الجهود الخدمية الحكومية لتأمين احتياجات القطاع السياحي المهم بما ينعكس إيجاباً على التنمية بشكل عام.

من جانبه محافظ طرطوس فراس الحامد نوه بهذه الزيارة الغنية التي شملت العديد من المشاريع السياحية بالمحافظة والتي تشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للسياحة ولها أثر تنموي بتوظيف العمالة المحلية وربط مخرجات المعاهد والمدارس الفندقية بسوق العمل.

بدوره أشار مدير السياحة المهندس بسام عباس إلى أن التوقيع على مشروع تأهيل جزيرة أرواد جاء بعد عمل دام ثلاثة أشهر مع الشركاء من الجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع المحلي، ويمتد المشروع من مدخل الجزيرة وصولاً إلى القلعة، ويشمل أربعة مسارات.

مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور أوضح أهمية مشروع تطوير وتوسعة منتجع الكرنك بزيادة عدد الشاليهات في القسم الشرقي منه وعددها /35/ مع الخدمات السياحية المتممة له، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة منه لإقامة فندق ومسبح فيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير موقع السياحة الشعبية في الموقع /أ / كمشروع جديد رافد للسياحة الشعبية.