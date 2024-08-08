المغربي البقالي ينتزع ذهبية سباق 3000 م في أولمبياد باريس

تشرين:

تمكن العدّاء المغربي سفيان البقالي من الحصول على الميدالية الذهبية في السباق النهائي لمسافة 3 آلاف متر موانع ضمن دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وحمل الثنائي المغربي سفيان البقالي ومحمد نتدوفت على عاتقيهما مسؤولية افتتاح رصيد البعثة المغربية من الميداليات في دورة “باريس 2024” بعد أدائهما اللافت للانتباه في الأدوار التمهيدية لمسابقة 3 آلاف متر موانع في ألعاب القوى.

وتصدر البقالي، صاحب الذهبية الأولمبية في “طوكيو 2020″، مجموعته الإقصائية بزمن قدره 8 دقائق و17 ثانية و91 جزءاً من المئة، في حين ظفر تندوفت بالمركز الأول في سلسلته بتوقيت أفضل من البقالي؛ قدره 8 دقائق و10 ثوانٍ و63 جزءاً من المئة.

وسعى البقالي، بطل المسافة نفسها في الدورة الأولمبية السابقة، إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بغية تعزيز مكانته كأحد أبرز الرياضيين في تاريخ ألعاب القوى المغربية، أما تندوفت، فقد طمح إلى تدشين مسيرته الأولمبية بميدالية في أولى مشاركاته بالألعاب الأولمبية.

سباق النهائي الأولمبي لسباق 3 آلاف متر موانع، انطلق بقيادة هندية قبل أن ينتزع ثلاثي إثيوبي الزعامة لضبط الإيقاع، بينما اكتفى سفيان البقالي بمراقبة الوضع من المراكز الستة الأولى، وبقي تندوفت متأخرًا عن البقية.

وتساوت الحظوظ بين جميع المشاركين على بعد لفتين من خط النهاية، ليتقدم العدّاء المغربي تندوفت كي يرفع الإيقاع بعدها، لكنه تعثر وسقط على الأرض في اللفة الأخيرة، ثم جاء دور سفيان البقالي لإطلاق السرعة النهائية والظفر بالذهب الأولمبي.

جدير بالذكر أنّ البعثة الأولمبية المغربية تمنّي النفسَ بالحصول على ميدالية برونزية في منافسات كرة القدم، اليوم الخميس، بمناسبة خوض “الأسود الأولمبية” لقاء الترتيب ضد “الفراعنة”؛ وذلك بمدينة “نانت” الفرنسية؛ لتكون هذه سابقة في تاريخ مشاركة كرة القدم المغربية في العرس الأولمبي.