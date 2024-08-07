غداً انتهاء قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين

دمشق- تشرين

أكدت هيئة التميز والإبداع استمرار قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2024-2025 في مديريات التربية بالمحافظات لغاية يوم غد الخميس الـ 8 من آب الجاري.

وأوضحت الهيئة في إعلانها اليوم شروط التقدم للطلاب السوريين، ومن في حكمهم الحاصلون على شهادة التعليم الأساسي من المدارس السورية لدورة عام 2024 للدراسة بالمركز، ومنها ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً بتاريخ الـ 1 من تشرين الأول المقبل، وألا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن 90 بالمئة، وذلك بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم “فيزياء وكيمياء وعلوم طبيعية”، حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين بـ 2 ثم يحسب المعدل النهائي، أي ما مجموعه 3690 من أصل 4100.

وبينت الهيئة إجراءات التسجيل وخطواتها، حيث يتقدم الطالب إلى مديرية التربية في أيّ محافظة بطلب انتساب إلى المركز للاشتراك في اختبارات القبول فيه، يتضمن البيانات الشخصية والدراسية الكاملة وفق النموذج المعتمد المتوافر في مديرية التربية، وبعد الانتهاء من تقديم طلب الانتساب يستلم الطالب إشعار طلب الانتساب من قبل مديرية التربية، على أن يقوم الطالب بتسليمه لأمانة السر في المركز في نهاية المرحلة الثالثة.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009، ويعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي، وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية، إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح، حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب يستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز.