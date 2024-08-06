اتفاقية تعاون تعليمي وبحثي بين جامعة البعث وجامعة البترول التكنولوجية في إيران

حمص – ميمونة العلي

اتفقت جامعة البعث وجامعة البترول التكنولوجية في إيران على مذكرة تفاهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس على تعزيز التعاون التعليمي و البحثي المشترك، ولاسيما في مجالات الهندسة الكيميائية و البترولية. وذلك تعميقاً لعلاقات التعاون المشترك.

وبين رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات العلمية والبحثية بين الجانبين في المجالات كافة ، وخاصةً في مجالات الهندسة الكيميائية والبترولية من خلال تقديم منح دراسية على مستوى الدراسات العليا، وتمكين الطلاب من خلال إجراء دورات فعلية وافتراضية بعد تقييم الاحتياجات التدريبية المطلوبة للطلاب من كلا الجامعتين ، وتنظيم ندوات وورشات عمل ومؤتمرات مشتركة ومعارض علمية، وتقديم برامج مشتركة للحصول على درجات علمية مزدوجة، وتبادل الخبرات في مختلف جوانب صناعات النفط والغاز، باعتبار جامعة البعث تتفرد بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية من بين الجامعات السورية.

ولفت رئيس جامعة البترول التكنولوجية الدكتور محمد شهاردولي إلى أهمية التعاون العلمي مع جامعة البعث وتوقيع اتفاقيات تعاون باختصاصات الهندسة الكيميائية و البترولية، حيث قدم عرضاً عن الجامعة التي تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن خريجيها الذين كان لهم الدور البارز في قطاع النفط في إيران والنهوض بالصناعات النفطية فيها، منوهاً بضرورة اللقاءات المستمرة لتبادل الأفكار والرؤى بما يخدم الطلاب السوريين والإيرانيين وإقامة المشاريع البحثية والبرامج التنموية للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية السورية والإيرانية.