إخلاء ٨ عائلات وحالات اختناق نتيجة نشوب حريق في معمل إسفنج بمدينة اللاذقية

تشرين- صفاء إسماعيل

أصيب عنصران من فوج إطفاء اللاذقية بالاختناق خلال قيامهما بمهمة إخماد حريق اندلع في مستودع إسفنج في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.

وبيّن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لـ”تشرين” أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع للإسفنج موجود بين الأبنية السكنية، وهو حالياً في مرحلة التبريد، وذلك بعد أن تمكن عناصر الفوج من إنقاذ 8 عائلات حاصرتها نيران الحريق، مبيّناً أنه أثناء عمليات إخلاء العائلات، أصيب عنصرا إطفاء بحالات اختناق تم إسعافهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية اللازمة.

وبيّن جعفر أن 10 سيارات شاركت في عمليات إخماد النيران، بالإضافة إلى سيارة سلم الإنقاذ وسيارة الإنقاذ، منوهاً بأن سرعة الاستجابة من عناصر الفوج والقيام بعمليات الإخلاء والإنقاذ، حالت دون وقوع إصابات ضمن العائلات المحاصرة، ودون توسع رقعة الحريق.

وأشار جعفر إلى أن الأضرار المادية كبيرة نتيجة الحريق.