حلب تحتفي بقوى الأمن الداخلي …

حلب- مصطفى رستم:



أقامت قيادة شرطة حلب احتفالاً مركزياً في الذكرى التاسعة والسبعين لعيد قوى الأمن الداخلي، وذلك على مدرج الطب الكبير .

قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب أكد في كلمة له أن اتخاذ هذا اليوم ٢٩ أيار عيداً لقوى الأمن الداخلي تخليد لتضحيات حامية البرلمان، مبيناً أن رجال قوى الأمن الداخلي وقفوا إلى جانب رجال الجيش العربي السوري جنباً إلى جنب في محاربة الإرهاب، إضافة إلى شجاعتهم وبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن والأمان، حيث بلغ عدد شهداء شرطة حلب ٥٩٠ شهيداً بين ضباط وصف ضباط وأفراد خلال الحرب على الإرهاب.

وذكر اللواء ديب أن التاسع والعشرين من أيار عام 1945، واحد من مواقف البطولة والفداء، وملحمة من ملاحم التضحية والصمود، مشيراً إلى استمرار قوى الأمن الداخلي بأداء دورها في بسط الأمن والأمان.

الاحتفال المركزي لقيادة شرطة حلب حضره محافظ حلب وأمين فرع حلب للحزب وقيادات سياسية وحزبية وأمنية وضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى حشد من الطلبة.

وخلال الاحتفال تم تكريم عدد من عائلات شهداء قوى الأمن الداخلي.

ت- صهيب عمراية