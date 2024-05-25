الوحدة يستقبل الكرامة في نهائي دوري السلة للمحترفين 

دمشق- معين الكفيري:

وصل دوري المحترفين بكرة السلة للدور النهائي، حيث تنطلق يوم غد الأحد مباريات هذا الدور بلقاء قمة، عندما يستقبل فريق الوحدة حامل اللقب ضيفه الكرامة في لقاءين بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق الساعة الثامنة مساء، على أن يحل الوحدة ضيفاً على الكرامة أيضاً في مباراتين بحمص، ضمن سلسلة نهائي الدوري للرجال المقررة من سبع مباريات والفريق الفائز بأربع مباريات يتوج ببطولة الدوري.

للمرة الثانية تاريخياً.. الوحدة يواجه الكرامة في نهائي دوري السلة للمحترفين.

يواجه فريق الوحدة حامل اللقب الكرامة في نهائي دوري السلة للمحترفين وهو نهائي مكرر عن موسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١ نهائي دوري السلة للرجال، حيث حسم الوحدة تأهله للنهائي بعد فوزه على الجلاء بسلسلة الفاينال فور ٣-١، وكان الوحدة قد فاز في المباراتين الأولى والثانية بدمشق ١٠٦- ١٠٤ و٩١- ٧٣، فيما خسر اللقاء الثالث في حلب بنتيجة ٦٦- ٧٤ نقطة قبل أن يحسم تأهله بالفوز باللقاء الرابع في حلب بنتيجة ٨٤- ٧٩ نقطة.

وكان الوحدة قد تأهل للدور نصف النهائي بشكل مباشر بعدما تصدر الدوري المنتظم ولم يشارك في مباريات الدور ربع النهائي الفاينال 6.

من جانبه استطاع فريق الكرامة الوصول للدور النهائي بعد تفوقه على النواعير بسلسلة المربع الذهبي الفاينال فور ٣- ١، حيث فاز الكرامة على النواعير في المباراة الأولى بحماة ٦٦- ٦٣ نقطة، وخسر الثانية ٧٨- ٦٨ نقطة، فيما عاد الكرامة للفوز بالمباراتين الثالثة والرابعة بحمص ٩٢- ٦٨ و٨٦- ٨٤ نقطة، وكان الكرامة قبل وصوله للمربع الذهبي الفاينال فور تجاوز أهلي حلب بالدور ربع النهائي الفاينال 6 بنتيجة ٣- صفر.

وسبق للوحدة والكرامة أن التقيا بنهائي الدوري في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث توج فريق الكرامة ببطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ويعتبر هذا النهائي هو الثالث بين الفريقين في المواسم الأربعة الماضية، إذ تأهل الوحدة للنهائي ٢٠٢١ و ٢٠٢٣ وتوج باللقب موسم ٢٠٢٣ في حين وصل الكرامة للنهائي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ وتوج باللقب في عام ٢٠٢١ وهذه المواجهة الثانية بين الفريقين في النهائي.