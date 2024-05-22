بدء حصاد القمح في الحسكة 

الحسكة – خليل اقطيني:

بدأ في محافظة الحسكة حصاد القمح، وذكر مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم أن الحصاد بدأ حالياً في الحقول المزروعة بعلاً بسبب نضجها وجاهزيتها للحصاد، إذ لا يجوز بدء الحصاد إلا عند نضج المحصول نضجاً تاماً، على أن يبدأ حصاد الحقول المروية بعد عدة أيام. حيث قام الفلاحون منذ فترة بتوقيف عمليات ري الحقول المزروعة بالقمح المروي، وهي العملية التي تسمى “الفطام”، على ألا يبدأ الحصاد إلا عندما تصل نسبة الرطوبة في الحبوب إلى حوالي14%، حتى لا تتعرض الحبوب عند التخزين، في ظل وجود الرطوبة الزائدة، إلى الإصابة بالعفن أو الحشرات، ما يؤدي إلى خسارة جزء من المحصول وتراجع جودة الحبوب، الأمر الذي يقلل من ثمنها عند التسويق.

ويمكن للفلاح أو المزارع التعرف على نسبة جفاف الحبوب بالضغط عليها بالأصابع، أو بكسر الحبة بالأسنان، للإحساس بمدى صلابتها، وعندما يبدأ حصاد هذه الحقول، يجب أن يتم ذلك قبل الغروب أو في الصباح الباكر، كونه الوقت المناسب لانفراط للحبوب أو تكسير السنابل.

وبيّن أن المساحات المحصودة من حقول القمح البعل بلغت 350 هكتاراً حتى الآن. كما بلغت المساحات المحصودة من حقول الشعير البعل 232200 هكتار، ومن حقول العدس البعل 30200 هكتار، وبلغ عدد الحصادات العاملة في الحصاد 532 حصّادة حتى اليوم.

وأكد الجاسم أنه على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها مديرية الزراعة في المحافظة، والتعليمات التي قدمتها للفلاحين والمزارعين، بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لتجنب الحرائق في الحقول الزراعية، وفي مقدمة هذه الإجراءات تركيب كاتم شرار لكل الآليات الزراعية العاملة في الحصاد، وخاصة الحصّادات والجرارات، مازال بعض الفلاحين لا يلتزمون بهذه الإجراءات، الأمر الذي يؤدي لاحتراق مساحات من حقول القمح والشعير. من ذلك احتراق مساحات مزروعة بالشعير في ريف بلدة السيكر شمالي الحسكة، من جراء تطاير شرارات من الحصّادة التي كانت تحصد المحصول.

لافتاً إلى أن فلاحي المحافظة في سباق مع الحرائق التي لا يمكن السيطرة عليها في حقول القمح والشعير. فقد طالت هذه الحرائق حقولاً في قرية الرميض التابعة لمنطقة تل حميس، وفي محيط بلدة الرميلان شمال شرق الحسكة، واجتاح حريق ضخم حقولاً في قرية أبو مناصب في ريف الحسكة، وفي قرية الحدادية جنوب الحسكة، وفي قرية الأغيبش في ريف بلدة تل تمر، وفي قرية شمو في ريف منطقة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة، وفي محيط بلدة عامودا شمال الحسكة.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح المروي في محافظة الحسكة خلال الموسم الحالي تبلغ 93 ألف هكتار، وبالقمح البعل 375500 هكتار، وبالشعير المروي 21 ألف هكتار، وبالشعير البعل 330300 هكتار.