أيمن عبد السلام : سعيد بالأصداء الإيجابية لشخصية “دانيال”

دمشق- ميسون شباني:

أصداء إيجابية تلقاها الفنان أيمن عبد السلام عن شخصية دانيال التي أداها بلمسة كوميدية في مسلسل “لعبة حب” المأخوذ عن المسلسل التركي “حب للإيجار “.

العمل يضم كلّاً من معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة خاصة من حسام تحسين بك وغيرهم…

وأكد عبد السلام أنّ العمل يحمل طابعاً رومانسياً، ومحور قصته يحاكي أحداث فتاة متوسطة الحال تنقلب حياتها رأساً على عقب، وتمنح الحياة لشاب ثري ألواناً وجاذبية ضمن كوميديا ممزوجة برومانسية عالية، وأعرب عبد السلام عن سعادته البالغة لنجاح شخصية “دانيال” في مسلسل “لعبة حب” خاصة أن نجاحها تخطى بلده الحبيب سورية ووصل لكافة البلدان العربية.

وعن التقاطعات بين شخصيته وشخصية” دانيال” بيّن أن أيّ شخصية يجسدها تتشابه معه في الحقيقة.. أنا مثل “دانيال” طيب وكوميدي بعض الشيء ولكني لا أشبهه في الغرور ولم أضع بوتكس مثله.